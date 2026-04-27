Srbiju trese skandal o navodnoj poruci Dare Bubamare: Hvalila se noći provedenoj s mlađim?

Srpski mediji posljednjih dana 'bruje' o glasovnoj poruci koju je navodno snimila pjevačica Dara Bubamara (49), u kojoj prepričava kako je provela noć sa dečkom koji ima 29 godina, piše Kurir.

To je uzburkalo javnost, a neke su kolegice javno podržale glazbenicu koja se našla u središtu skandala. Marina Visković i Indira Radić izjavile su kako ne vide ništa spornog u Darinoj poruci, već naprotiv.

- Dara mi je prijateljica i kolegica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo pričati i raditi što želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da se to treba poštovati. Mislim, Dara je netko tko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom - rekla je Marina.

Sudeći prema njenoj reakciji, Dara se nije uznemirila zbog toga što ju neki prozivaju, već im je poručila da se svemu smije i objavila fotografiju na društvenim mrežama.

O ovoj poruci govorila je i Indira Radić.

- Nisam preslušala, ne znam ni o čemu se radi. Ja sve informacije dobijem od vas ili na aerodromu ili ovako kada sam negdje na nastupu i hvala vam na tome. Uvijek mi kažete nešto što ja ne znam, toliko sam neupućena. Dara je vragolasta i neka ona klikće šta god stigne, važno je da je ona dobre energije. Dara je dobra i pozitivna osoba - rekla je Indira.

Inače, nije nepoznato da Dara voli mlađe muškarce, a svojedobno je ispričala kakvi ju dečki privlače.

- Financije kod muškarca mi nisu bitne, važno mi je zbog njega da ima novca, kako ne bi imao komplekse zbog mene. U mom životu je bilo faza kad je muškarac imao mnogo više od mene pa manje od mene - rekla je.