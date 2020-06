Srbin iz 18+ filmova je postao zvijezda u SAD-u: 'Nisam birao s kojim ću se talentom roditi...'

Milan (25), u svijetu filmova za odrasle poznatiji kao Lanmi Miami, ispričao je kako je završio u industriji za odrasle te da je za njega to bio san još od teen dana. Ima podršku obitelji i sretan je zbog svog posla.

<p>Dvadesetpetogodišnji Milan u SAD je otišao kao student, a svoj američki san itekako je ostvario. Poželio je postati poznato lice u pornoindustriji, a o tome kako mu je to i pošlo za rukom ispričao je za <a href="https://mondo.rs/Zabava/Zvezde-i-tracevi/a1342609/Srbin-porno-glumac-u-Holivudu-intervju-za-MONDO.html">Mondo</a>. </p><p>- Iskreno sam to želio još od petneste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao s namjerom da postanem dio industrije za odrasle. Audicija za ovaj posao ne postoji, ja barem ne znam za to. Dugo sam pretraživao po internetu, prijavio sam se gdje god je to bilo moguće. Slao sam mailove, pisao poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije... U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija. Čovjek je bio spreman riskirati svoj novac i pružiti mi priliku. To se u ovom poslu jako rijetko događa, ali recimo da sam ja imao sreće - pojasnio je Milan, koji se u filmovima za odrasle i na specijaliziranim kanalima predstavlja umjetničkim imenom <strong>Lanmi Miami</strong>.</p><p>Prvi njegov filmić na setu je surađivao s glumicom Viennom Black, a kaže kako nikad ne bi glumio u LGBT filmovima za odrasle. Pojasnio je i kako nema sa svakom djevojkom nužno kemije, ali se smatra profesionalcem koji uvijek izvrši zadatak.</p><p>- Bio sam presretan s prvom ulogom, pogotovo jer sam se pokazao u dobrom svjetlu i onda je dalje bilo lakše. Nisam ja birao s kojim ću se talentom roditi. Svatko je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo. Iako su te gaže puno bolje plaćene nikad nisam prihvatio nijednu ponudu iz LGBT industrije jer nisam ušao u ovu priču zbog novca. Ovo želim raditi i to me čini sretni, a obitelj mi daje podršku - ispričao je. </p>