Srđan Dinčić vraća se u Zagreb sa svojim aktualnim stand up specijalom 'Merkur beskućnik'

Nakon što je prošle godine do suza nasmijao krcatu dvoranu Kina SC, jedan od najpopularnijih komičara regije vraća se u Zagreb sa svojim stand up specijalom 'Merkur beskućnik'. Posjetitelje očekuje sat i pol neprekidnog smijeha i prepoznatljiv, inteligentan humor po kojem je Srđan Dinčić postao sinonim za vrhunsku stand up komediju.

Ovo gostovanje, 5. prosinca u Kinu SC, ujedno je i posljednja prilika za Zagrepčanke i Zagrepčane da uživo pogledaju Srđanov aktualni stand up specijal 'Merkur beskućnik'.

Foto: PROMO

Ulaznice su u prodaji putem mojekarte.hr kao i na svim Moje karte fizičkim prodajnim mjestima.

Srđan Dinčić poznat je po ležernom stilu, spontanosti i britkom humoru, a zbog čestih improvizacija publika ga rado opisuje kao neprikosnovenog kralja komedije. Na sceni secira svakodnevne situacije, odnose u obitelji, apsurde braka, susjede, prijatelje – pa i vlastitu suprugu i djecu – izvlačeći iz njih najkomičnije detalje. Njegovi nastupi uživo redovito su rasprodani, a raniji specijal i dalje drži titulu najgledanijeg balkanskog stand up nastupa na YouTubeu.