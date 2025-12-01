Obavijesti

Show

Komentari 0
5. PROSINCA U KINU SC

Srđan Dinčić vraća se u Zagreb sa svojim aktualnim stand up specijalom 'Merkur beskućnik'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Srđan Dinčić vraća se u Zagreb sa svojim aktualnim stand up specijalom 'Merkur beskućnik'
1
Foto: PROMO

Srđan Dinčić poznat je po ležernom stilu, spontanosti i britkom humoru, a zbog čestih improvizacija publika ga rado opisuje kao neprikosnovenog kralja komedije

Nakon što je prošle godine do suza nasmijao krcatu dvoranu Kina SC, jedan od najpopularnijih komičara regije vraća se u Zagreb sa svojim stand up specijalom 'Merkur beskućnik'. Posjetitelje očekuje sat i pol neprekidnog smijeha i prepoznatljiv, inteligentan humor po kojem je Srđan Dinčić postao sinonim za vrhunsku stand up komediju.

UOČI NASTUPA U ZAGREBU Srđan Dinčić za 24sata: 'Ono što ne prođe kod supruge, dobra je tema za stand-up komediju'
Srđan Dinčić za 24sata: 'Ono što ne prođe kod supruge, dobra je tema za stand-up komediju'

Ovo gostovanje, 5. prosinca u Kinu SC, ujedno je i posljednja prilika za Zagrepčanke i Zagrepčane da uživo pogledaju Srđanov aktualni stand up specijal 'Merkur beskućnik'. 

Foto: PROMO

Ulaznice su u prodaji putem mojekarte.hr kao i na svim Moje karte fizičkim prodajnim mjestima.

MARKO DEJANOVIĆ UOČI LISINSKOG Stand-up komičar prisjetio se za 24sata svog najdražeg nastupa: 'Žena se upiškila od smijeha'
Stand-up komičar prisjetio se za 24sata svog najdražeg nastupa: 'Žena se upiškila od smijeha'

Srđan Dinčić poznat je po ležernom stilu, spontanosti i britkom humoru, a zbog čestih improvizacija publika ga rado opisuje kao neprikosnovenog kralja komedije. Na sceni secira svakodnevne situacije, odnose u obitelji, apsurde braka, susjede, prijatelje – pa i vlastitu suprugu i djecu – izvlačeći iz njih najkomičnije detalje. Njegovi nastupi uživo redovito su rasprodani, a raniji specijal i dalje drži titulu najgledanijeg balkanskog stand up nastupa na YouTubeu.

@srdjan_dincic #uprocesu #srdjandincic #standuprs #standupcomedy ♬ original sound - Srđan Dinčić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025