Sreća nakon razvoda i bolesti: Marija Novak iz 'Života na vagi' otkrila kako je opet zaljubljena

Kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' Marija Novak prolazila je kroz velike životne izazove. Krajem prošle godine progovorila je o razvodu, a nedavno se borila sa zdravstvenim poteškoćama nakon što joj je dijagnosticiran tumor na području abdomena, koji je srećom bio dobroćudan.

Sada je oduševila pratitelje na društvenim mrežama prekrasnim vijestima. Otkrila je kako je nakon teškog razdoblja napokon pronašla sreću i podršku i objavila fotografiju na kojoj se nježno drži za ruke sa svojim partnerom.

- Hvala ti za sve što si donio u moj život, i za sve što si mi pomogao pronaći u meni samoj. Nisam ni znala koliko mi je trebalo baš ovakvo prisustvo – mirno, toplo, podržavajuće - napisala je pa nastavila:

- Uz tebe sam otkrila da mogu biti voljena bez uvjeta, da vrijedim, da sam dovoljno. Ti si postao moj najbolji prijatelj, osoba kojoj vjerujem više nego sebi ponekad. Postao si moj oslonac, netko tko vidi u meni ono što ja dugo nisam vidjela. S tobom sam naučila što znači biti nježna, a opet jaka. Što znači biti žena koja zna svoju vrijednost, koja se ne boji voljeti i biti voljena. Pokazao si mi svu ljepotu jednostavnih trenutaka, osmijeh u krivom trenutku, zagrljaj kad se raspadam, šalu koja me vrati u život. S tobom sam se prvi put osjećala potpuno sigurno, kao da napokon imam dom u nečijem srcu. Hvala ti što si u moj život unio svjetlo koje nisam ni znala da mi nedostaje. Hvala ti što si me naučio vidjeti sebe. Hvala ti što si baš ti moj prijatelj, moj dečko, moja podrška, moja sreća - stoji u njenoj objavi.

Iako identitet svog novog partnera nije otkrila, pratitelje je uspjela raznježiti. U komentarima su joj uputili čestitke i riječi podrške.