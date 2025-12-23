Obavijesti

U SRIJEDU NA KIOSCIMA

Sretan Božić čitateljima Cafea: Jan Kerekeš umjesto na gitari zasvirao nam na božićnom boru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Igor Šoban/Grgur Žučko/Pixsell/Profimedia/Promo

SAMO UZ 24SATA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Svestrani glumac i frontmen metal benda Cold Snap svidio nam se "mucho" u ulozi slavnog TV voditelja Jimmyja Fallona na našoj naslovnici. Umjesto gitare Janu Kerekešu (38) dali smo mu da zasvira na božićnom boru, a nakon razgovora o pripremama za Doru na koju su prošli s pjesmom "Mucho Macho", glumačkim planovima i ambicijama te privatnom životu i ljubavi, zasuli smo ga konfetama te nam je otkrio kako za njega izgledaju idealni božićni blagdani.

U PETAK NA KIOSCIMA 'Isijavalo' je na snimanju: Jan Kerekeš pozirao nam kao Jack Nicholson u Kubrickovu klasiku
- Veselim se purici i francuskoj salati, kuglica imamo duplo više nego što trebamo, a šljokice ne mogu smisliti. Imam tu jednu manu i to je ta - priča nam Jan.

Foto: Igor Šoban/Pixsell


Tu je i veliki TV vodič za blagdane, a kad se zasitite božićnih filmova i serija, Živorad Tomić preporučuje Netflixovu seriju "Smjena", istinitu priču o prvim policajkama u Švedskoj. 

GITARIST BENDA COLD SNAP Preminuo mladi glazbenik iz domaćeg metal benda: 'Nino je zadnja dva tjedna bio u bolnici'
U vremeplovu smo se prisjetili velikoga glazbenika Massima Savića, koji nas je napustio prije tri godine. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u srijedu na kioscima. Sretan Božić našim čitateljima!

