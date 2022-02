Srpska glumica Jasna Đuričić (55) objavila je video u kojem je progovorila o zlostavljanju koje je preživjela.

- Nisam prijavila jer me bilo sramota. Sada me sramota što me je bilo sramota. Mučno mi je da čitam sve ovo, jer kao da prolazim sve ponovo. Svaka čast onima koji govore jer znam koliko hrabrosti treba za to. Sve su to mali koraci prema jednoj velikoj slobodi - rekla je Jasna u videu.

Pružila je potporu ženama koje su progovorile o svojim iskustvima u sklopu pokreta 'nisam prijavila' koji je nastao nakon #nisamtražila i #nisisama.

Mnoge žene su ispričale zašto su šutjele o zlostavljanju koje su proživjele i zašto ga nisu prijavile, a njima se sada pridružila i glumica.

Do toga je došlo kada je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić (70) je optužen za četiri kaznena djela silovanja kada je glumica Milena Radulović (27) u ispovijesti za medije otkrila da ju je silovao učitelj glume kada je imala 17 godina.

Jasna Đuričić poznata je po glavnoj ulozi u filmu 'Quo vadis, Aida?' koji je proglašen najboljim europskim filmom, a glumica je proglašena najboljom europskom glumicom. Završila je Akademiju umjetnosti u Novom Sadu, a danas je dobitnica brojnih filmskih nagrada, a osvojila je i četiri Sterijine nagrade i Zlatni lovorov vijenac na MESS-u.