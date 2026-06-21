Heroj Curacaa: Neka mi podignu spomenik, ovo je nevjerojatno!

Svaki dan Svjetsko prvenstvo dobije novog heroja, a nakon utakmice s Ekvadorom svijetla reflektora bila su usmjerena prema golmanu Curacaa koji je donio povijesni bod ovoj otočkoj državi na Mundijalu. Eloy Room je "podivljao" i čak 15 puta obranio pokušaje Ekvadoraca te ušao u povijest.

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- Još uvijek ne shvaćam što se dogodilo. Najteža je bila ona prva obrana udarca Valencije. Odredila je tijek utakmice i dala nam samopouzdanje. Ostale želim ponovno pogledati. Osjećaj je nevjerojatan. Pomalo sam zbunjen, puno mi je toga u glavi i mislim na svog oca, koji je bio ovdje sa mnom - rekao je heroj Curacaa nakon utakmice pa komentirao Howardov rekord od 16 obrana:

- Šteta što ga nisam skinuo, ali svejedno sam ponosan jer vjerujem da se i on malo preznojavao dok je gledao na televiziji. U svakom slučaju, očekujem da mi na Curaçau podignu spomenik.Očito je da će Kansas City od sada biti moj omiljeni grad.

Ludnica je trajala i nakon utakmice, a u svlačionicu su stigli i nizozemski kralj i kraljica! Cijeli svijet sada zna za Curacao i za njegovog fenomenalnog golmana. Velika, povijesna noć na SP-u koja je donijela novog heroja iz redova autsajdera.