Srpska Monica Bellucci privukla sve poglede u Puli, a već 30 godina ljubi Dragana Bjelogrlića

Projekcijom kino-hita 'Svadba' redatelja Igora Šeregija u četvrtak je otvoreno 73. izdanje Pulskog filmskog festivala. Na otvorenje su stigli članovi glumačke ekipe predvođeni Draganom Bjelogrlićem, a uz glumca nije prošla nezapaženo ni njegova supruga Maja. Nekadašnju manekenku srpski mediji već godinama zbog ljepote nazivaju 'srpskom Monicom Bellucci'.

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Njihova ljubavna priča počela je 1996. godine na snimanju reklame za namještaj. U njoj su glumili zaljubljeni par, a ubrzo su to postali i u stvarnom životu. Bjelogrlić je već nakon dva tjedna poznanstva Maju upoznao sa svojom obitelji, a iste su godine svoju ljubav okrunili brakom.

Foto: Sasa Miljevic

U međuvremenu su postali roditelji kćeri Mije i sina Alekseja. Prije nego što se udala za glumca, Maja je studirala engleski jezik, radila kao model te živjela u Nikšiću, Parizu i Beču. Nakon vjenčanja odlučila se povući iz manekenskog svijeta te posvetiti obitelji.

Pula Film Festival, razgovor s ekipom filma Svadba | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bjelogrlić o privatnom životu govori rijetko, no nije skrivao koliko mu supruga znači. Svojedobno je priznao da upravo nju i njihovu obitelj smatra svojim najvećim životnim uspjehom.

- Svojim velikim dostignućem smatram to što sam, mislim, uspijevao da moje profesionalno napredovanje prati životno. Trudio sam se biti svjestan svojih grešaka i ispravljati ih, i u životu i u profesiji. A moj je najveći uspjeh moja supruga, koju volim i koja mi je pomogla da imam sretnu i divnu obitelj, usprkos brojnim izazovima koje često nameće život jednog umjetnika - rekao je glumac.

Jednom je prilikom otkrio i što ga je kod Maje osvojilo. Uz njezinu ljepotu, zbog koje je godinama uspoređuju s Monicom Bellucci, posebno ga je, rekao je, privukla njezina konzervativnost.