POLITIČKI PRITISAK

Dragan Bjelogrlić: Srpski glumci iz 'Svadbe' su na crnoj listi, zato smo film snimili u Hrvatskoj

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Ivan Buvinić

Redatelj i glumac podijelio je snimku u kojoj odgovara na pitanje novinarke, o tome što je bilo najizazovnije tijekom rada na filmu redatelja i scenarista Igora Šeregija

Admiral

S našim kolegama iz Hrvatske napravili smo film koji će voljeti cijela regija, a mi to danas ne možemo napraviti u Srbiji, rekao je glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić, koji utjelovljuje jednu od glavnih uloga u hit-filmu 'Svadba'.

Na svom Instagram profilu podijelio je snimku u kojoj odgovara na pitanje novinarke, o tome što je bilo najizazovnije tijekom rada na filmu redatelja i scenarista Igora Šeregija.

- Znaš što je bilo izazovno? Izazovno je to što veći broj nas glumaca iz Srbije, koji rade na ovom filmu, posljednjih nekoliko godina ne može raditi u Srbiji. Mi smo na crnoj listi, mi smo zabranjeni. Onda smo otišli u Hrvatsku i sa našim kolegama napravili film koji će voljeti cijela regija, a mi to u Srbiji danas ne možemo napraviti - istaknuo je Bjelogrlić.

'Svadbu', koja je realizirana u produkciji Eclectice, a distribuirana pod okriljem Duplicato Medije (Blitz grupa), u drugom vikendu pogledalo je 136.010 gledatelja, a od početka distribucije, 374.213 gledatelja! Time je Svadba postala najgledaniji hrvatski film u povijesti, te drugi najgledaniji film u hrvatskim kinima.

Foto: Ivan Buvinić

Svadba donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Foto: Ivan Buvinić

Glumački ansambl 'Svadbe' čine: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Film je nastao u produkciji Eclectice, u koprodukciji s Viktorija Filmom, producent je Ivan Kelava, a koproducent Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup. Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu.

Foto: Ivan Buvinić

