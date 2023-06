Srpska pjevačica otkrila zašto je morala ugraditi silikone: Grudi su mi velike, leđa su me boljela

Goga Sekulić (46) ugradila je silikone u grudi, ali su se nakon nekog vremena pojavile komplikacije pa je srpska pjevačica morala obaviti estetske korekcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Podizala sam grudi, velike su i boljela su me leđa od toga, pa sam išla na korekciju. Sada izgledaju manje jer su podignute i mnogo je bolje vizualno. Boljela su me leđa i nakon korekcije, morala sam mirovati, a nisam to radila - priznala je Goga, kako navodi Kurir.

Foto: Žarko Basic/PIXSELL

- Podigla sam sina u jednom trenutku i pukli su mi konci, pa sam morala na još jednu intervenciju. Htjela sam ih smanjiti, ali mi je doktor rekao da to ne bi lijepo izgledalo jer sam visoka - ispričala je i dodala da zasad nije u planu nikakva nova korekcija, iako je o jednoj razmišljala.

- Svi kažu da mi je lijep nos, mene nervira, razmišljala sam da ga popravim, ali sam ipak odustala - otkrila je dalje pjevačica koja je tijekom operacije ležala u bolnici dok je njezin sin bio to vrijeme s ocem Urošem Domanovićem, od kojeg se još uvijek nije službeno razvela.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

- Uroš je za to vrijeme bio u Srbiji sa sinom, kada on ne može doći ovdje, nas dvoje idemo u Zurich. Još uvijek smo u braku, nemamo vremena za potpisivanje papire za razvod. Ne opterećujemo se time - istaknula je Goga koja je dodala i da ima udvarače.

- Trenutno sam u gužvi, imam udvarača, ali ne mogu im se posvetiti, ne znam kako bih dečka ugurala u trenutni plan i program. Uvijek samo mlađe vidim, starije ne, samo mi sportski tipovi zapnu za oko - priznala je dalje