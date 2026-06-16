Srpski glumac Vuk Kostić se oženio i dobio dijete: Mnogi ga pamte po kontroverznoj izjavi

Srpski glumac Vuk Kostić (46) se prije nekoliko mjeseci oženio u tajnosti te je dobio prvo dijete, a njegova supruga, čiji identitet nije poznat, navodno nije javna osoba, piše Kurir. Glumac, koji je do sada bio na glasu kao najpoželjniji neženja, navodno je dobio kćer, a te je novosti podijelio samo s najbližima.

Kostić i inače svoj privatni život drži podalje od medija, ali uvijek naglašava kako mu je obitelj važna, a izjavio je i kako sanja da postane otac. Taj mu se san sada i ostvario.

- Sreća je u malim stvarima, nije sretan tko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Volio bih dobiti dijete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspješniji. Volim stvari koje imam, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge - isticao je Vuk ranije za medije.

Šibenik: Filmska ekipa ispred zgrade suda tijekom snimanja scena za film Anka Brazlijanka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Glumac je često naglašavao da mu je skladan brak roditelja, ali i kumova, bio najveći uzor.

- Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u obitelji, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto volio", rekao je Kostić te dodao kako bi volio biti otac kakav je i njegov bio.

Podsjetimo, Kostić je prije nekoliko godina šokirao javnost nakon što je u razgovoru za Sputnjik Srbija rekao kako bi između Hrvata i Srba podigao Berlinski zid.

Nakon toga oglasio se i putem Instagrama gdje je nastavio u istom tonu.

- Nemojte se ni pokušavati družiti, povijest se ponavlja - napisao je Kostić u Instagram Storyju u kojem je nabrojao ratove iz prošlog stoljeća.

- Ako s nekim ratuješ tri puta u 100 godina. Austrougarska i Hrvatska: Srbija, Prvi Svjetski rat 1914. godina. Njemačka i Hrvatska: Srbija – Drugi svjetski rat 1941. godine. Bratoubilačko-komšijski rat 1991. godina. Sve ukupno osam milijuna žrtava - zaključio je.