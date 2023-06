Srpski mediji tvrde da Bebi Dol jede u pučkoj kuhinji, a ona sve negira: Ne daj Bože! Brinem se

Evo me u svom kraju u svojoj lijepoj kući, ne bi me bilo sram i da sam bila u pučkoj kuhinji ne daj Bože, ali nisam. Brinem o svojoj obitelji, majci, i ne znam odakle ljudima tako nešto, rekla je pjevačica Dragana Todorović (60), poznatija kao Bebi Dol za Blic.

Uslijedilo je to nakon što je jedan od volontera više puta vidio kako nekadašnja jugoslavenska izvođačica jede u beogradskoj pučkoj kuhinji te sve rekao srpskim medijima.

- Nisam siguran je li obrok uzimala za sebe ili nekog drugog, budući da ima slučajeva da netko uzima hranu za nekoga tko nije u mogućnosti sam doći. Jako se promijenila fizički. Dosta je smršavjela, djelovalo je kao da jedva stoji na nogama. Prepoznao sam je po kosi i specifičnom glasu. To je baš djelovalo tužno - otkrio je za Blic.

Osim Bebi Dol, oglasio se i njezin prijatelj.

- Zvali su me svi u vezi ovoga što je izašlo. To nije istina, mi smo prijatelji 20 godina, upućen sam u sve. Bebi je udana, njen suprug je Amerikanac koji ima plaću 4000 eura, ja to sve znam jer te financije idu preko mene, a ona uz to dobiva i novac od autorskih prava, njezina majka ima lijepu mirovinu tako da to nema veze s istinom. Tetka joj je nedavno umrla i ostavila joj je stan od 200 kvadrata u Krunskoj. Da nema što za jesti prodala bi stan - izjavio je.

Bebi Dol bila je jedna od najpoznatijih jugoslavenskih izvođačica. Mnogi je pamte i kao posljednju predstavnicu bivše države na Eurosongu u Rimu. Iako je te 1991. s pjesmom 'Brazil' bila pretposljednja, postala je veliki hit.