ŠTETA JE VELIKA

Srpski mediji tvrde da vila nije bila prazna: Tijekom eksplozije kod kuće su bili Čolić i obitelj?

Piše Stela Kovačević,
Srpski mediji tvrde da vila nije bila prazna: Tijekom eksplozije kod kuće su bili Čolić i obitelj?
Foto: Dario Horvat

Prema najnovijim informacijama u kući su tijekom eksplozije bili Zdravko, supruga Sandra i kći Lara. Također, srpski mediji pišu da najnoviji podaci s očevida otkrivaju kako je situacija mnogo ozbiljnija

Na vilu pjevača Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu je rano jutros bačena eksplozivna naprava, piše Telegraf.rs.

Također, dodaju kako su prema najnovijim informacijama u kući tada bili Zdravko, supruga Sandra i kći Lara.

Foto: Dario Horvat

Iako su prve informacije upućivale na manju štetu, srpski mediji pišu da najnoviji podaci s očevida otkrivaju kako je situacija mnogo ozbiljnija. Oštećenja na fasadi i masivnoj ogradi su teška, a geleri su zahvatili i prostor u kojem su bila parkirana vozila.

Srpski mediji tvrde da vila nije bila prazna: Tijekom eksplozije kod kuće su bili Čolić i obitelj? 00:55
Srpski mediji tvrde da vila nije bila prazna: Tijekom eksplozije kod kuće su bili Čolić i obitelj? | Video: 24sata/pixsell

Srpski mediji pišu kako su, prema neslužbenim informacijama, na nekoliko luksuznih automobila u dvorištu i ispred njega razbijena stakla, a karoserije su izrešetane gelerima.

Foto: Dario Horvat

Susjedi kažu da je prasak bio toliko snažan da su se aktivirali alarmni sustavi na vozilima duž cijele ulice, dok su dijelovi naprave letjeli desecima metara unaokolo.

Očevid na mjestu događaja i dalje traje, a njime upravlja tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Policija je blokirala prilaz ulici, a forenzičari pokušavaju izolirati DNK tragove s ostataka naprave.

Foto: Dario Horvat

- Ovo je bio izravan napad na imovinu, no s obzirom na to da je cijela obitelj bila unutra, sreća je što nitko nije stradao. Šteta na automobilima i objektu je golema, ali ljudski životi bili su najugroženiji - navodi izvor blizak istrazi.

Policija radi punom parom, a trenutno provjeravaju snimke svih nadzornih kamera na vili, kao i s okolnih objekata na Dedinju. Istražitelji sumnjaju da napadač nije djelovao sam te da ga je u obližnjoj sporednoj ulici čekao pomagač u vozilu.

Izvori bliski istrazi navode da pjevač vjerojatno nije bio u kući u trenutku eksplozije, ali još uvijek nema službene potvrde o kretanju obitelji, piše Telegraf
