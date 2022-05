Srpski mediji: Vidojevom ocu je pozlilo nakon sprovoda, liječnici su morali brzo intervenirati

Vidoje Ristović, suprug Nikoline Ristoviić ex Pišek (46) pokopan je u četvrtak u Beogradu, a njegovom ocu Viktoru Ristoviću, poznatijem kao Miša Grof, pozlilo je nakon sprovoda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istaknuo da se ne može pomiriti s činjenicom da mu je sin umro, zbog čega mu je naglo pozlilo, pa su liječnici morali intervenirati, piše Kurir.rs.

- Nemam trenutačno snage mnogo pričati. Znam da ima milijun pitanja za mene. Teško dišem, doktori su oko mene i cijeli dan sam proveo u krevetu. Naglo mi je pozlilo, bolje je da je uvijek netko tu pored da može uskočiti ako se nešto dogodi - rekao je te dodao da će kasnije progovoriti o svemu.

- Mislim da je sada najmanje bitno to što se događalo u stanu za koji me pitate. Sin mi je umro, to je nešto što mi je cijelo vrijeme pred očima. Kad mi bude bolje i kad se osvijestim da Vidoja više nema, progovorit ću o svemu - rekao je Viktor.

Srpski mediji pišu da se Miša poslije sprovoda zatvorio u kuću, a u posjetu mu je, uz obitelj, došao još samo dobar prijatelj.

Najčitaniji članci