Srpski pjevač tenisicom po glavi lupao fanove u Opatiji, a sad je na vrhu YouTube trendinga...

Srpska trap zvijezda Desingerica (30) zauzeo je prvo mjesto u YouTube trendingu.

Duet 'Ccuti', koji je snimio s kolegicom Zerom (20) sakupio je 995 tisuća pregleda i 57 tisuća lajkova u samo jedan dan od objave.

U neobičnom spotu Zera nosi vjenčanicu, a ona i Designerica, čije je pravo ime Dragomir Despić plešu s ovcama, plaze jezike i dižu motornu pilu u zrak. Refren pjesme otpjevali su na francuskom.

Obožavatelji su im u komentarima slali poruke podrške i oduševljenja.

- Na euroviziju ovog čovjeka, kakav glazbenik - napisao je jedan, a dio se šalio: 'Još jedna pjesma koju ću slušati na obiteljskim druženjima, hvala Dragomire'.

Prisjetimo se, kontroverzni reper je ranije ovaj mjesec nastupio u jednom klubu u Opatiji, a snimke s koncerta na portalu fiuman.hr iznenadile su mnoge. Naime, s pozornice je lupao obožavatelje tenisicom po glavi, a oni su djelovali oduševljeno. Nedavno je gostovao u podcastu kod u podcastu 'Oslobođenja kod Davida Čerkeza' i razljutio javnost kada je podijelio svoje stavove o muško-ženskim odnosima.

- 97% žena želi piti kavu i ići u shopping. To je ženski mentalitet. To tko kaže da nije tako, laže. Žene vole i čuti 'ne', to ih radi. Ženi moraš dati pažnju, ali je i kontrolirati da te ne osramoti negdje. Ne može se raditi što hoće, sve korektno - rekao je.