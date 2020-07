Srpski pjevač zaražen pobjegao iz bolnice, policija ga uhvatila

Pjevač je po izlasku rekao kako je ozdravio te je pohvalio doktore, no čini se da se nije najbolje razumio sa strukom i propisima jer ga je policija vratila na liječenje u Covid bolnicu.

<p>Srpski pjevač <strong>Milan Obradović</strong> (58), poznatiji kao <strong>Miki Mećava</strong>, u ponedjeljak je pobjegao iz bolnice, iako je pozitivan na korona virus. Brojni mediji u regiji raspisali su se o pjevaču i njegovom neobičnom potezu, zbog kojeg je naišao na osude. On se pak nešto kasnije javio i pokazao izvjesno otpusno pismo te pokušao izgladiti nesporazum.</p><p>Ipak, samo dan kasnije policija ga je uhvatila i vratila u beogradsku Arenu, koja od novog vala virusa ponovno 'glumi' specijalnu bolnicu za zaražene u glavnom srpskom gradu. </p><p>Pjevaču se na teret stavlja kazneno djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, prenosi Blic, a u prvim izjavama po napuštanju Arene Mećava je zaključio kako mu je tamo smetala prašina te je pojasnio da ide doma i da nema razloga nikome se zbog toga opravdavati. </p><p>- Bio je samo jedan liječnik koji nije odobravao moj odlazak. Sve je u redu. Ne osjećam se loše, ali nisam najbolje. Prvo sam otišao u bolnicu jer nisam htio da se moja obitelj seli u drugi stan. Terapiju nisam uzimao, ali ću se javiti svom liječniku. Sve će biti dobro. Nisam htio ugroziti svoje zdravlje. Samo to - otkrio je glazbenik po izlasku i pohvalio doktore, no čini se da se nije najbolje razumio sa strukom i propisima jer ga je policija nakon tri dana uhvatila i vratila na liječenje. </p>