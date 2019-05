Srpski tenisač 'zapalio' se za Rozgu: Ne želim to komentirati

Pjevačica Jelena Rozga (41) ljubavni život drži podalje od očiju javnosti. Nakon što je prije dvije godine raskinula vezu s glazbenikom Stjepanom Hauserom (32), šuškalo se da se pjevačica viđa s nogometašem Kristijanom Ipšom (33).

No, čini se kako Jelena ima novog udvarača, a riječ je o srpskom tenisaču Filipu Krajinoviću (27) koji je navodno oduševljen izgledom pjevačice.

- Jelena Rozga glasi za jednu od najzgodnijih Hrvatica i mnogi muškarci trude joj se prići te nije ni čudo što je i Filip bacio oko na nju. On je prati na Instagramu, a često joj lajka i komentira fotografije. Filip je više puta putem zajedničkih prijatelja pokušao upoznati Jelenu, a do susreta još uvijek nije došlo, budući da Jelena ne nastupa često u Beogradu, a i tenisač je stalno na putovanjima i turnirima. Filip je uporan mladić i ostvari ono što naumi, tako da ne sumnjam da će se potruditi upoznati s Jelenom - govori Filipov prijatelj za Kurir te tvrdi kako tenisač voli starije djevojke.

- Nije čudno što mu se sviđa upravo Rozga, budući da su njegov tip starije djevojke i žene koje imaju izražen seksepil kakav ima ona. Često kada se nađemo zajedno u društvu, a kada krene Rozgina pjesma, on se šali kako je lijepa Hrvatica njegova buduća djevojka. Zasad ne postoje indicije da se i on sviđa Jeleni, ali to će se iskristalizirati kada se budu upoznali - dodao je izvor.

Kontaktirali smo PR menadžera Jelene Rozge, Matu Rončevića koji nam je prenio što Jelena misli o tvrdnjama srpskih medija.

- Na tu temu nemamo komentar - kratko nam je rekao.

