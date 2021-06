U intervjuu za Nova.rs srpski voditelj Zoran Kesić pričao je o svojim planovima za ljetni odmor. Uzbuđen je što konačno ima priliku uživati u prirodi i maknuti se iz vrućeg Beograda, a jedna od destinacija koju planira posjetiti baš je hrvatska obala.

- Jako mi je drago što idem na odmor. Kao u vojsci kada sam bio, doslovno odbrojavam dane do skidanja: skidanja s vijesti, s obaveza da pratim što se događa na političkoj sceni. Mogu se posvetiti važnim stvarima, a to su hedonizam, obitelj, žena i djeca, stripovi, filmovi i knjige - izjavio je Kesić, a na pitanje je li mu krivo što će propustiti neke događaje rekao je kako će se 'stvari uvijek događati'.

On i obitelj prvo imaju u planu provesti neko vrijeme uživajući u ljepotama srpske prirode, a zatim planiraju otići u Hrvatsku.

- Otići ćemo na prvo najbliže i najljepše more, a zna se koje je to more. Ne mogu bez mora. Ja obožavam more, moja supruga obožava more i moja djeca obožavaju more. Dok sam živ, ići ću na more, čak i kada budem umirovljenik, iznemogao, molit ću nekoga da me čuva i vodi na more - našalio se.

Objasnio je kako se radi o hrvatskom moru, koje je nazvao 'najljepšim na svijetu', a političke tenzije između Hrvatske i Srbije za nisu mu važne

- Mogu političari jahati na vječnom valu mržnje, ali ne mogu nikada posvađati normalne ljude. Ljepše mi je tamo nego u Grčkoj, recimo, a i do Grčke se dugo putuje. Hrvatska je i bliža, a i razumijemo se, sličan je jezik srpski i hrvatski - izjavio je voditelj.