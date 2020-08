Srpskoj cajki koja je pljačkala bankomate isključili su struju

<p>Srpska pjevačica <strong>Romana Panić</strong> (45) je krajem lipnja završila u zatvoru u australskom gradu Brisbaneu jer je opljačkala bankomate s dečkom <strong>Filipom Mrkajićem</strong> (40), agentom za prodaju nekretnina. </p><p>U zatvoru je provela 40 dana, a nedavno se vratila u Beograd. Kada je stigla, imala je što vidjeti. Isključili su joj struju u stanu u kojem nije boravila više od pola godine, pišu<a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/romanu-panic-nakon-robije-docekao-haos-u-stanu-evo-zasto-je-presla-iz-beograda-za-banjaluku/335918/vest"> srpski mediji</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zbog duga od 1700 kuna pjevačici je obustavljena isporuka električne energije početkom srpnja, ali ona je tada služila kaznu u Australiji i nije ni znala za to.</p><p>Kada je s partnerom Filipom otputovala u Italiju prošle godine, ostali su neplaćeni računi koji nisu bili veliki, ali su se u međuvremenu povećali.</p><p>Čim je stigla u Beograd, na aerodromu ju je dočekao rođak te su otišli do njezinog stana u blizini Marakane. Tada je i saznala da joj je isključena struja.</p><p>Odmah je kontaktirala elektrodistribuciju i pitala u čemu je problem pa su joj službenici objasnili da ima dug koji mora platiti, kao i ponovno priključenje na brojilo, što stoji oko 65 kuna.</p><p>S obzirom na to da nije imala električnu energiju, prvog jutra je 'skoknula' do jednog kafića na Senjaku kako bi napunila bateriju na mobitelu, a onda su mediji saznali gdje se nalazi i brzo stigli do nje. Pišu da je bila vidno raspoložena.</p><p>- Zar ne vidite da mi je lijepo? Dobro sam, hvala na pitanju. Sretna sam što sam došla, još uvijek traje euforija, uzbuđena sam. Divno je ponovno vidjeti obitelj i prijatelje. Sve ćemo tek pričati, želim svima zahvaliti. Doživjeli smo linč, nisam još spremna davati izjave o tome. To će koštati. Ne mogu sve sad kazati. Treba mi vremena, želim da se slegnu dojmovi i da dam sebi vremena da se odmorim - rekla je.</p><p>Nakon što je popila kavu i napunila bateriju, Romana je otišla u stan, ali je prije toga svratila do bankomata da podigne novac. Ovaj put je to napravila na legalan način, preko svoje kartice. Zatim je otputovala u Banja Luku, a kako su srpski mediji doznali, dug je platila u cijelosti.</p>