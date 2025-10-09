Srpskoj pjevačici nisu dopustili ulazak na Kosovo. Otkazala je koncert: 'Nećemo pjevati skupa'

Jedan od najiščekivanijih nastupa na Kosovu sinoć je naglo otkazan. Naime, jedna od najpopularnijih mladih glazbenica u regiji, Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica trebala je sinoć održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, no planovi su se u posljednjem trenutku neočekivano promijenili. Kako je prenio Nova.rs, pripadnici kosovske policije zaustavili su pjevačicu na administrativnom prijelazu i spriječili njezin ulazak na teritorij Kosova, a nedugo nakon incidenta, Anđela se oglasila putem društvenih mreža i poslala poruku svojoj publici.

- Ovom prilikom želim vam se zahvaliti što ste izdvojili svoje vrijeme da večeras dođete da se družimo i da pjevamo zajedno - započela je Ignjatović.

- Nažalost, moj bend i ja nismo uspjeli prijeći administrativni prijelaz i večeras nećemo moći pjevati zajedno, ali sam sigurna da će biti prilike i da ćemo se uskoro družiti i uskoro ću vas obavijestiti o nekom novom datumu - dodala je Breskvica.

Podsjetimo, Breskvica je prošle godine s pjesmom 'Gnezdo orlovo' sudjelovala na srpskom izboru za Eurosong, a pjesma je izazvala veliku pažnju javnosti zbog tumačenja da se u njoj spominje tema Kosova. Pjevačica je tada odbacila takve navode, istaknuvši da je riječ o metafori o snazi i ponosu.

Foto: Instagram/