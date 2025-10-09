Obavijesti

Srpskoj pjevačici nisu dopustili ulazak na Kosovo. Otkazala je koncert: 'Nećemo pjevati skupa'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Instagram

Popularna pjevačica trebala je nastupiti pred tisućama obožavatelja, no situacija na granici sve je promijenila...

Jedan od najiščekivanijih nastupa na Kosovu sinoć je naglo otkazan. Naime, jedna od najpopularnijih mladih glazbenica u regiji, Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica trebala je sinoć održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, no planovi su se u posljednjem trenutku neočekivano promijenili. Kako je prenio Nova.rs, pripadnici kosovske policije zaustavili su pjevačicu na administrativnom prijelazu i spriječili njezin ulazak na teritorij Kosova, a nedugo nakon incidenta, Anđela se oglasila putem društvenih mreža i poslala poruku svojoj publici.

- Ovom prilikom želim vam se zahvaliti što ste izdvojili svoje vrijeme da večeras dođete da se družimo i da pjevamo zajedno - započela je Ignjatović. 

POGOĐENA TRAGEDIJOM Breskvica otkazala nastupe u susjednoj BiH zbog tragedije: 'Ovo nije vrijeme za pjesmu...'
Breskvica otkazala nastupe u susjednoj BiH zbog tragedije: 'Ovo nije vrijeme za pjesmu...'

- Nažalost, moj bend i ja nismo uspjeli prijeći administrativni prijelaz i večeras nećemo moći pjevati zajedno, ali sam sigurna da će biti prilike i da ćemo se uskoro družiti i uskoro ću vas obavijestiti o nekom novom datumu - dodala je Breskvica.

Podsjetimo, Breskvica je prošle godine s pjesmom 'Gnezdo orlovo' sudjelovala na srpskom izboru za Eurosong, a pjesma je izazvala veliku pažnju javnosti zbog tumačenja da se u njoj spominje tema Kosova. Pjevačica je tada odbacila takve navode, istaknuvši da je riječ o metafori o snazi i ponosu.

Foto: Instagram/

Komentari 5
