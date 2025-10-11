Obavijesti

OTVORENE SU PRIJAVE

ST-art Festival autorske glazbe ove jeseni opet u Klubu KOCKA!

ST-art Festival autorske glazbe ove jeseni opet u Klubu KOCKA!
Foto: PROMO

Prijave za ovogodišnje izdanje otvorene su od 10. listopada do 1. studenoga 2025. Svi zainteresirani izvođači mogu poslati svoje prijave putem e-maila uzgstop@gmail.com

Festival autorske glazbe ST-art vraća se i ove godine u Klub KOCKA u Splitu, donoseći novu priliku za domaće bendove i autore da predstave svoj originalni glazbeni izričaj pred publikom i stručnim žirijem. Prijave za ovogodišnje izdanje otvorene su od 10. listopada do 1. studenoga 2025. Svi zainteresirani izvođači mogu poslati svoje prijave putem e-maila uzgstop@gmail.com.

U naslovu e-maila potrebno je navesti: PRIJAVA st@rt 2025– IME BENDA / IZVOĐAČA, a prijava treba sadržavati: dvije autorske pjesme u mp3 formatu (nije bitna produkcijska kvaliteta), kratku biografiju benda s imenima članova, fotografiju ili logo (za festivalsku brošuru), kontakt e-mail i broj telefona.

Foto: PROMO


Festival se i ove godine održava u tri večeri – dvije polufinalne te jednoj finalnoj večeri, kada će nastupiti najbolji izvođači i biti proglašen pobjednik festivala. Točan datum održavanja objavit će se uskoro.

Sudjelovanje na ST-art festivalu zahtijeva izvedbu 20 do 25 minuta autorskog materijala, čime festival ostaje vjeran svojoj misiji – poticanju stvaranja i izvođenja originalne glazbe.

- ST-art je platforma koja već godinama okuplja autore i bendove različitih žanrova, stvarajući prostor za kreativnost i razmjenu ideja. Cilj nam je podržati lokalnu scenu i potaknuti izvođače da hrabro predstave svoj autorski rad - poručuju organizatori festivala.

ST-art Festival kroz godine je postao prepoznatljivo mjesto susreta mladih glazbenika, publike i glazbenih profesionalaca, a mnogim izvođačima upravo je nastup na festivalu bio prvi veći korak u karijeri.

