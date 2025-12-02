Obavijesti

Show

Komentari 0
DAŠAK BROADWAYA

Staklena menažerija: Predstava koja je osvojila najpoznatije kazališne daske stiže u Bjelovar

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Staklena menažerija: Predstava koja je osvojila najpoznatije kazališne daske stiže u Bjelovar
4
Foto: Kulturni i multimedijski centar Bjelovar

Premijera drame "Staklena menažerija" Tennesseeja Williamsa u režiji Dore Ruždjak Podolski održat će se u subotu, 6. prosinca u Domu kulture Bjelovar

Jedna od najizvođenijih drama 20. stoljeća dolazi na pozornicu Doma kulture Bjelovar. Nakon uspješne „Čaruge“, Gradska kazališna kuća Bjelovar priprema svoju novu samostalnu produkciju „Staklenu menažerijuTennesseeja Williamsa u režiji Dore Ruždjak Podolski. Premijera će se održati u subotu, 6. prosinca 2025. u 20:00 sati, u Domu kulture Bjelovar. 

U svijetu obitelji Wingfield vrijeme kao da stoji. Kroz prozor njihova skromnog doma prolazi život, dok se iza spuštenih roleta gomilaju neizgovorene želje, strahovi i davno potisnute ambicije. Williamsova drama na pozornici se pretvara u intimni portret obitelji koja pokušava disati u svijetu koji im se neprestano urušava. 

Majka Amanda, žena koja se tvrdoglavo drži prošlosti. Nježna i krhka Laura, koja svijet promatra kroz odsjaj svojih staklenih figurica i Tom, mladić rastrgan između odgovornosti i potrebe za bijegom. Dolazak neočekivanog gosta unosi tračak nade, ali i otkriva koliko su ponekad najtiši lomovi najglasniji. 

Foto: Kulturni i multimedijski centar Bjelovar

Predstavu režira hrvatska kazališna redateljica i dobitnica mnogobrojnih nagrada Dora Ruždjak Podolski. U predstavi glumi jedna od naših najnagrađivanijih glumica, Marija Škaričić kojoj je ovo ujedno i povratnička uloga u kazalištu. Dobitnica je Zlatne Arene, nagrade Srce Sarajeva, prestižne europske titule Shooting Stars (Berlinale) te niza strukovnih priznanja. I dok je trenutno gledamo u HRT-ovoj seriji „Blaž među ženama“, u predstavi utjelovljuje ulogu Amande. Jednu od zapaženih televizijskih uloga ostvarila je prošle godine kao inspektorica u HBO-ovoj seriji „Sablja“. Uz nju glumačku postavu čine Kristijan Petelin, te bjelovarski glumci Erna Rudnički i Antonio Jakupčević. 

"Ova predstava još je jedna potvrda da Gradska kazališna kuća Bjelovar ima kapacitet i viziju za samostalne profesionalne produkcije koje mogu stajati uz bok najvećim hrvatskim kazalištima“, ističe ravnatelj Denis Hladiš. 

Uz „Staklenu menažeriju“, bjelovarska kuća radi i na novoj koprodukciji s zagrebačkim kazalištem Gavella, dok publiku u nastavku sezone „Kazališta u gostima“ očekuju i mnoge gostujuće predstave. 

Foto: Kulturni i multimedijski centar Bjelovar

Premijera predstave održat će se u najljepšem dobu godinu, onom adventskom. Upravo Bjelovar svake godine privlači sve više posjetitelja svojom bogatom adventskom ponudom, što je idealna prilika za sve ljubitelje kazališta da uživaju i u kazališnoj predstavi. 

Reprizne izvedbe predstave „Staklena menažerija“ održat će se u nedjelju, 7. prosinca u 20:00 sati te u petak, 12. prosinca u 20:00 sati. Za izvedbu 12. prosinca za publiku je organiziran i poseban autobus (uz kupljenu ulaznicu), što ovu predstavu čini još dostupnijom svima koji je žele pogledati.  

Ne propustite doživjeti dašak Broadwaya u Bjelovaru, požurite po svoje ulaznice jer je broj mjesta ograničen! Ulaznice su u prodaji putem www.kmcbj.hr ili na blagajni KMC Bjelovar. 

PROMO Topla ljudska priča o ljubavi koja ne poznaje godine u izvedbi Teatra Rugantino
Topla ljudska priča o ljubavi koja ne poznaje godine u izvedbi Teatra Rugantino

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...
ČISTA RASKOŠ

Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to
Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...
Danijela Martinović otkrila je blagdanske rituale s obitelji i partnerom Josipom Plavićem
POSEBNI TRENUCI

Danijela Martinović otkrila je blagdanske rituale s obitelji i partnerom Josipom Plavićem

Pjevačica je ispričala kako danas izgledaju blagdani u njezinoj obitelji. Kaže da se sad rjeđe uspiju okupiti, ali najviše pamti vrijeme kad su živjeli bliže jedni drugima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025