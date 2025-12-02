Staklena menažerija: Predstava koja je osvojila najpoznatije kazališne daske stiže u Bjelovar

Jedna od najizvođenijih drama 20. stoljeća dolazi na pozornicu Doma kulture Bjelovar. Nakon uspješne „Čaruge“, Gradska kazališna kuća Bjelovar priprema svoju novu samostalnu produkciju „Staklenu menažeriju“ Tennesseeja Williamsa u režiji Dore Ruždjak Podolski. Premijera će se održati u subotu, 6. prosinca 2025. u 20:00 sati, u Domu kulture Bjelovar.

U svijetu obitelji Wingfield vrijeme kao da stoji. Kroz prozor njihova skromnog doma prolazi život, dok se iza spuštenih roleta gomilaju neizgovorene želje, strahovi i davno potisnute ambicije. Williamsova drama na pozornici se pretvara u intimni portret obitelji koja pokušava disati u svijetu koji im se neprestano urušava.

Majka Amanda, žena koja se tvrdoglavo drži prošlosti. Nježna i krhka Laura, koja svijet promatra kroz odsjaj svojih staklenih figurica i Tom, mladić rastrgan između odgovornosti i potrebe za bijegom. Dolazak neočekivanog gosta unosi tračak nade, ali i otkriva koliko su ponekad najtiši lomovi najglasniji.

Foto: Kulturni i multimedijski centar Bjelovar

Predstavu režira hrvatska kazališna redateljica i dobitnica mnogobrojnih nagrada Dora Ruždjak Podolski. U predstavi glumi jedna od naših najnagrađivanijih glumica, Marija Škaričić kojoj je ovo ujedno i povratnička uloga u kazalištu. Dobitnica je Zlatne Arene, nagrade Srce Sarajeva, prestižne europske titule Shooting Stars (Berlinale) te niza strukovnih priznanja. I dok je trenutno gledamo u HRT-ovoj seriji „Blaž među ženama“, u predstavi utjelovljuje ulogu Amande. Jednu od zapaženih televizijskih uloga ostvarila je prošle godine kao inspektorica u HBO-ovoj seriji „Sablja“. Uz nju glumačku postavu čine Kristijan Petelin, te bjelovarski glumci Erna Rudnički i Antonio Jakupčević.

"Ova predstava još je jedna potvrda da Gradska kazališna kuća Bjelovar ima kapacitet i viziju za samostalne profesionalne produkcije koje mogu stajati uz bok najvećim hrvatskim kazalištima“, ističe ravnatelj Denis Hladiš.

Uz „Staklenu menažeriju“, bjelovarska kuća radi i na novoj koprodukciji s zagrebačkim kazalištem Gavella, dok publiku u nastavku sezone „Kazališta u gostima“ očekuju i mnoge gostujuće predstave.

Foto: Kulturni i multimedijski centar Bjelovar

Premijera predstave održat će se u najljepšem dobu godinu, onom adventskom. Upravo Bjelovar svake godine privlači sve više posjetitelja svojom bogatom adventskom ponudom, što je idealna prilika za sve ljubitelje kazališta da uživaju i u kazališnoj predstavi.

Reprizne izvedbe predstave „Staklena menažerija“ održat će se u nedjelju, 7. prosinca u 20:00 sati te u petak, 12. prosinca u 20:00 sati. Za izvedbu 12. prosinca za publiku je organiziran i poseban autobus (uz kupljenu ulaznicu), što ovu predstavu čini još dostupnijom svima koji je žele pogledati.

Ne propustite doživjeti dašak Broadwaya u Bjelovaru, požurite po svoje ulaznice jer je broj mjesta ograničen! Ulaznice su u prodaji putem www.kmcbj.hr ili na blagajni KMC Bjelovar.