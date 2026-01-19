Obavijesti

U TOP FORMI

Stallone objavio video iz teretane, nitko mu ne bi dao 79 godina: 'Krv, znoj i suze...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sylvester Stallone Instagram

Glumac Sylvester Stallone ni sa 79 godina ne odustaje od treninga i brige za tijelo. Sada je objavio video iz teretane, a uz objavu je napisao: 'Svake godine je sve teže, ali zato moraš gurati jače'

Legendarni holivudski glumac, scenarist i redatelj Sylvester Stallone ponovno je dokazao da su godine za njega samo broj. U svojoj 80 godini, ikona akcijskih filmova ne prestaje inspirirati milijune obožavatelja diljem svijeta, a njegova posljednja objava na Instagramu savršen je primjer neuništivog duha koji ga je proslavio. Stallone je podijelio video iz svoje kućne teretane, šaljući snažnu poruku o ustrajnosti i borbi protiv starenja.

Na snimci, objavljenoj iz njegove luksuzne rezidencije u Palm Beachu, vidimo Stallonea u crnoj sportskoj odjeći kako se obraća svojim pratiteljima. Iako je očito da godine ostavljaju trag, njegova mišićava građa i odlučan pogled govore da odustajanje nikada nije bila opcija. Uz video je podijelio i iskrenu poruku koja je odjeknula među njegovim obožavateljima.

"Svake godine je sve teže i teže, ali zato moraš gurati sve jače i jače. Krv, znoj i suze", napisao je glumac.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara podrške. "79 godina! Legenda", "Gospodine Stallone, vi ste najveći primjer! Svijet treba više ljudi poput vas", samo su neke od poruka divljenja. Mnogi su istaknuli kako im glumac služi kao vječna motivacija. "Živuća legenda. Točno mi je ovakva motivacija trebala danas", napisao je jedan obožavatelj.

2025 Kennedy Center Honors at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C.
Foto: Jeenah Moon

Glumac se priprema za brojne projekte koji ga očekuju u ovoj godini. Trenutno je u produkciji četvrta sezona popularne serije Tulsa King u kojoj tumači glavnu ulogu Dwighta Manfredija. Također će igrati istu ulogu u spin-off seriji "NOLA King", gdje će glumiti uz Samuela L. Jacksona, a snimanje počinje u veljači.

Osim glumačkih angažmana, Stallone će u svibnju objaviti i svoje memoare pod nazivom "The Steps", u kojima će detaljno opisati svoj put do slave i kreativni proces iza franšiza kao što su "Rocky" i "Rambo".

GLUMAČKA IKONA Sylvester Stallone (79) došao je na svečanost uz pomoć štapa
Sylvester Stallone (79) došao je na svečanost uz pomoć štapa

