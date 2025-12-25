Stanari jedne ulice u Sarajevu satima slušaju istu pjesmu: 'Je li cilj testirati našu izdržljivost?!'

Svjetlosna instalacija sa stihovima pjesme 'Da sam ja netko' legendarnih Indexa oduševila je nedavno prolaznike i turiste u Sarajevu, no ubrzo se pretvorila u pravu noćnu moru za stanare Radićeve ulice u kojoj je smještana. Problem je nastao, navodi Radiosarajevo.ba, kada je instalacija dobila i zvuk - koji se bez prestanka emitira satima.

Redakciji tog portala javilo se nekoliko ogorčenih stanara koji navode kako se pjesma vrti već danima, i to od oko 15 sati do 22.30. 'U javnom prostoru, u gusto naseljenoj gradskoj ulici', navode u svom pismu. Ističu i kako je glazba toliko glasna da ni zatvoreni prozori ništa ne znače.

Foto: klix.ba

- Zvuk prodire kroz zidove i stanove, onemogućava normalan boravak u vlastitim domovima i građane pretvara u taoce nečije iščašene, nazovi urbane estetike', navode te se pitaju tko je to uopće odobrio.

- Tko nadzire jačinu zvuka, trajanje i posljedice po zdravlje i život građana? Tko snosi odgovornost? - upitali su.

- Je li cilj testirati granice izdržljivosti stanara? Jesu li građani Radićeve ulice postali nesvjesni sudionici nekog neimenovanog, neodgovornog i krajnje neetičkog urbanog eksperimenta u kojem se provjerava koliko dugo ljudi mogu trpjeti nametnutu buku bez prava na izbor? - navode u pismu.

Uputili su i apel gradskim vlastima i poručili: 'Javni prostor nije ničija privatna pozornica, a nostalgija - ma koliko bila 'legendarna' - ne daje pravo na višednevno akustično nasilje nad građanima. Grad i nadležne službe dužni su reagirati - ne sutra, ne 'poslije praznika', nego odmah'.

Portal Radiosarajevo.ba je kontaktirao načelnika Općine Centar Srđana Mandića oko ovog problema.

Instalacija je postavljena prije nekoliko dana. Duž ulice postavljene su svjetlosne instalacije s ispisanim stihovima koje je pjevao Davorin Popović, a koje su vidljive i pješacima i vozačima te stvaraju poseban ugođaj, navodi Klix.ba. I ranije je ulica bila povezana s pjevačem - 2019. godine je u njoj oslikan mural posvećen njemu.