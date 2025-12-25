Obavijesti

Nadbiskup Vukšić: Moramo graditi mostove među ljudima

Piše HINA.,
Sarajevo: Misa božićnog bdijenja u katedrali Srca Isusova | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Predvodeći božićnu misu u sarajevskoj prvostolnici katedrali Srca Isusova uz koncelebraciju provincijala franjevačke provincije Bosne Srebrene nadbiskup Vukšić je u prigodnoj propovjedi kazao kako ovaj blagdan podsjeća na to da je Isus je došao na svijet da ga spasi

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić pozvao je u četvrtak vjernike da budu graditelji mostova i razumijevanja među ljudima jer će na taj način najbolje slijediti Kristov nauk.

Predvodeći božićnu misu u sarajevskoj prvostolnici katedrali Srca Isusova uz koncelebraciju provincijala franjevačke provincije Bosne Srebrene nadbiskup Vukšić je u prigodnoj propovjedi kazao kako ovaj blagdan podsjeća na to da je Isus je došao na svijet da ga spasi a ljude izvede na pravi put pa bi svakome tko kaže da ga slijedi to trebalo biti primjerom i nadahnućem.

"Ako je Bog otac ljudi onda su ljudi njegova djeca. No čovjek je stvarno dijete Božje u mjeri u kojoj primjenjuje Isusov nauk", kazao je vrhbosanski nadbiskup.

pozvao na inkluzivnu i radosnu Crkvu Papa Lav poziva na promjene u Vatikanu: Rimska kurija mora se prilagoditi izazovima!
Papa Lav poziva na promjene u Vatikanu: Rimska kurija mora se prilagoditi izazovima!

Isusovo utjelovljenje i Božić, poručio je nadbiskup Vukšić,  tako su most po kojemu je Bog u stalnoj komunikaciji s čovjekom a kako je po Kristu Bog došao među ljude, od njih se očekuje da ga prime i otvorena srca prihvate njegov nauk ljubavi prema svakom čovjeku.

"Zato svaki kršćanin moli Gospodina, da mu dade mudrosti kako bi uvijek moralno bio u stanju djeteta Božjega te da ima hrabrosti graditi mostove prijateljstva prema drugima, između onih koji se ne razumiju, jedni drugima ne vjeruju, koji se mrze ili su u međusobnom sukobu, mostove razumijevanja među generacijama, kulturama, narodima i državama, mostove solidarnosti prema zaboravljenima, blizine prema razočaranima. Isusovo rođenje početak je boljega svijeta i našega božanskog preporođenja", kazao je u svojoj propovijedi vrhbosanski nadbiskup.

