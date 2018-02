Stanarke napale frajere: Tomo je lijen, a Bojan 'ne zna voljeti'

Ti si lijen i stalno prigovaraš!, rekla je Lucija Stojak (23) Tomislavu Rosu (25). Splićanka je rekla kako ne želi pasti zadatak, koji uključuje izvršavanje svih dužnosti koje im daje predsjednica Ana. Napala je Tomislava jer, kaže, ne čisti iza sebe.

Foto: RTL

- Peti put ti se isto govori, a tebi se ne da dignut. To nije u redu - vikala je Lucija. Tomislav joj je objašnjavao da je s Bojanom napravio 'distribuciju rada' te da je napravio već sve što je trebalo.

Foto: RTL

Big Brother je ženama u kući zadao novi zadatak. Stanarke moraju što bolje upoznati muške stanare. Djevojaka nije dugo trebalo da 'operu' Bojana. Prema zadatku, djevojke moraju dečkima postavljati intimna pitanja iz privatnog života.

Prvi su na red došli Bojan Mrđenović (34) i Daniel Tomić Zebo (25), a tijekom sljedećih dana isto ispitivanje očekuje i ostale muške stanare.

No cure su od samog početka pokazale tko im je od njih dvojice zanimljiviji pa su Bojana zasule pitanjima, što je iznerviralo i uvijek staloženog Siščanina.

Foto: RTL

- Bojane, zašto nikada nijednoj curi rekao da je voliš? - započela je Renata Nemeček (31). Vidno iziritiran Bojan pitao je djevojka otkud imaju tu informaciju. Rekle su mu da ga je odao Big Brother.

Foto: RTL

- Može li to itko isprogramirati i predvidjeti? - počeo se braniti Bojan, na što su se sve djevojke jednoglasno složile kako misle da nije moguće da nakon dvije godine veze i zajedničkog života nije zavolio svoju bivšu djevojku, piše RTL.

Foto: RTL

- Puno je to vremena, kakva si ti to osoba - dobacila je Lucija.

- Je li vama ljubav nešto konačno? Kažeš nekomu ‘volim te’ i to je to? -, pitao je djevojke pa nakon negativnog odgovora iskreno priznao: 'Prošle su dvije godine i jednostavno se nije dogodilo! Ali meni je do te djevojke bilo jako stalo i još uvijek je'.