Stand-up senzacija Jimmy Carr nastupit će u pulskoj Areni

Jimmy Carr ruši rekorde gledanosti diljem svijeta, a u Hrvatskoj će srušiti još jedan jer postaje prvi svjetski stand-up komičar koji će nastupiti u pulskoj Areni u srijedu 29. srpnja ove godine.

Miljenik regionalne publike i velika Netflix zvijezda donosi svoj nenadmašni, britko duhoviti humor upravo u Istru. Carr je globalnu popularnost učvrstio s čak četiri Netflix stand-up specijala, a ujedno je bio i prvi britanski komičar s ekskluzivnim ugovorom s Netflixom. Taj uspjeh otvorio mu je vrata brojnih projekata i redovitih gostovanja u najprestižnijim britanskim i američkim TV emisijama poput The Tonight Showa, The Late Late Showa i Late Night with Conan O’Brien.

Foto: PROMO

Britanski The Guardian opisao ga je kao „komičarskog heroja našeg vremena“, što je potvrdila i publika diljem svijeta. Njegovu posljednju turneju „Terribly Funny“, u sklopu koje je održao i rasprodane nastupe u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Skopju i Sarajevu, pogledalo je više od 1,2 milijuna ljudi u čak 45 država, čime je Carr postao komičar s najvećom internacionalnom turnejom u povijesti.



Ne propustite večer vrhunskog stand-upa pod zvjezdanim nebom u spektakularnoj pulskoj Areni.

Program se izvodi u potpunosti na engleskom jeziku, bez simultanog prijevoda i ne preporučuje se mlađima od 16 godina. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr.

Jimmyja Carra u Pulu dovodi Aquarius Records u suradnji sa Spindrift Promotions, koji su do sada u Hrvatsku i regiju, uz Jimmyja, doveli neka od najblistavijih imena stand-upa današnjice poput Daniela Slossa, Dylana Morana, Bob the Drag Queen, Tommyja Tiernana, Eddieja Izzarda, Kaia Humphriesa te spoken word velikane profesora Briana Coxa i astronauta Chrisa Hadfielda.