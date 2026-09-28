Obavijesti

Show

Komentari 0
HIT!

Stand up show made in Bosnia: Bosanac se šali o bosancima...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Stand up show made in Bosnia: Bosanac se šali o bosancima...
1
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hazim Mujčinović ponovno oduševljava publiku svojim jedinstvenim humorom u showu 'Stand up comedy Made in Bosnia', koji donosi smiješne anegdote i svakodnevne situacije iz života Bosanaca

Admiral

Stand up komičar Hazim Mujčinović koji nastupaj u sklopu showa „Stand up comedy Made in Bosnia- Bosanac o bosancima“ ponovno je tu! Pravi bosanski humor koji publika dugo nije doživjela. Kada majstor humora spakira svoj kufer i izađe pred Vas? Ovaj humoristični show donosi prepoznatljiv bosanski humor, smiješne priče iz života i šaljive poglede na svakodnevicu.

Ako vas je oduvijek zanimalo da li Bosanci mogu napisati "Ne parkiraj" na vrata garaže, a da im sva slova stanu, ili zašto u avionima skaču sa sjedišta pri slijetanju kao da se voze autobusom pa ne žele da im promakne stanica, onda je ovaj show prava stvar za vas.Ovaj show je svojevremeno okarakteriziran kao najpopularniji cjelovečernji stand up show Bosanca o Bosancima, više stotina puta je izvođen je u Hrvatskoj, zemljama regije te u inozemstvu. Da poslije završetka ponovo izadje na pozornicu i počne ispočetka, vratili bi se na svoja mjesta i opet proživjeli isto. A ako ste vi razmišljali: kako to da ovi ostali nastupi nisu smiješni kao taj o kojem su Vam govorili , e to je zato što niste gledali i slušali Hazima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu
IZNENADILE SVE

'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu

Na pozornici 'Supertalenta' tri Filipinke oduševile su žiri snažnim muškima vokalima, a zavodljivo tepanje jedne od članica Fabijanu dodatno je začinilo njihov nastup
'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...
NOVA SEZONA SHOWA

'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...

Mladi akrobati iz Osijeka prvi su Zlatni gumb ove sezone showa, a to su im omogućili voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi
BORILI SU SE S KILAŽOM

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

Mnoge poznate osobe cijelog života vode borbu s kilogramima. Oni im ponekad narušavaju zdravlje, ali i izgled, pa ne čudi kada tome žele stati na kraj, bilo da se radi o rigoroznim dijetama, lijekovima ili operacijama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026