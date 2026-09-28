Stand up show made in Bosnia: Bosanac se šali o bosancima...

Stand up komičar Hazim Mujčinović koji nastupaj u sklopu showa „Stand up comedy Made in Bosnia- Bosanac o bosancima“ ponovno je tu! Pravi bosanski humor koji publika dugo nije doživjela. Kada majstor humora spakira svoj kufer i izađe pred Vas? Ovaj humoristični show donosi prepoznatljiv bosanski humor, smiješne priče iz života i šaljive poglede na svakodnevicu.

Ako vas je oduvijek zanimalo da li Bosanci mogu napisati "Ne parkiraj" na vrata garaže, a da im sva slova stanu, ili zašto u avionima skaču sa sjedišta pri slijetanju kao da se voze autobusom pa ne žele da im promakne stanica, onda je ovaj show prava stvar za vas.Ovaj show je svojevremeno okarakteriziran kao najpopularniji cjelovečernji stand up show Bosanca o Bosancima, više stotina puta je izvođen je u Hrvatskoj, zemljama regije te u inozemstvu. Da poslije završetka ponovo izadje na pozornicu i počne ispočetka, vratili bi se na svoja mjesta i opet proživjeli isto. A ako ste vi razmišljali: kako to da ovi ostali nastupi nisu smiješni kao taj o kojem su Vam govorili , e to je zato što niste gledali i slušali Hazima.