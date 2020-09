Stanija pozirala potpuno gola

Starleta rođena u Virovitičko-podravskoj županiji poznata je po plastičnim operacijama i sudjelovanjem u srpskim realityjima. Osim u 'Zadruzi', okušala se i na 'Farmi'...

<p>Srpska starleta <strong>Stanija Dobrojević </strong>(35) trenutačno uživa u New Jerseyju, no ubrzo se vraća u Srbiju kako bi ponovno sudjelovala u realitiju 'Zadruga'.</p><p>A dok ne krene natjecanje u kontroverznom showu, ova osebujna dama nastavlja objavljivati golišave fotografije na društvenim mrežama.</p><p>Ipak, sada je nadmašila samu sebe pa je pozirala potpuno gola. Fotografirala se ispred ogledala te je rukom prekrila grudi.</p><p>Objavu je u kratkom roku lajkalo preko 40.000 fanova, a nije nedostajalo ni komentara.</p><p>Inače, ova starleta rođena je u Virovitičko-podravskoj županiji. Obitelj je početkom rata živjela u Voćinu, odakle su otišli u Okučane, no pobjegli su u Srbiju kad je počela operacija Bljesak. </p><p>Stanija je poznata po plastičnim operacijama i sudjelovanjem u srpskim realityjima. Osim u 'Zadruzi', okušala se i na 'Farmi'.</p><p>Pokušala je biti i pjevačica, no to joj nije pošlo za rukom. Ipak, to je nije spriječilo da snimi nekoliko pjesama.</p>