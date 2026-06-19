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Stanković najavio novu gošću u Nedjeljom u 2. Gledatelji: 'Ona je čista magija. Pripremite se...'

Piše 24sata,
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Stanković najavio novu gošću u Nedjeljom u 2. Gledatelji: 'Ona je čista magija. Pripremite se...'
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Urednik i voditelj HRT-ove emisije objavio je da je njegova gošća ove nedjelje Ane Paška. Najavio ju je stihom: 'Svoja sam, divlja i slobodna'

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Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' objavio je kako je gošća iduće emisije Ane Paška. Ona pjeva, pjeva, pleše, svira i režira, a najavio ju je stihom: 'Svoja sam, divlja i slobodna'. Ane Paška je umjetničko ime Ana-Marije Fabijanić,  multimedijalne umjetnice, glazbenice, performerice i dramaturginje s otoka Paga.

Svojim umjetničkim izrazom već godinama privlači pozornost publike, a spaja glazbu, poeziju, kazalište i performans. Diplomirala je dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a film i video na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Tijekom svog umjetničkog razvoja je sudjelovala na mnogim kazališnim i glazbenim projektima. Umjetničko ime nastalo je tijekom njenih studentskih dana, a povezuje ju s rodnim Pagom.

Izbor gosta svidio se i mnogim gledateljima koji su pisali:

'Ima prave prioritete unatoč svemu. Talentirana je, a uz sav svoj divljaluk ostala je maksimalno profinjena, lijepa i hrabra u obrani prirode. Kad se sve to spoji u jednoj osobi – to je zaista rijetkost.'

'U nedjelju u 13:59 svečano odbrojavanje.'

'Ane Paška je stvarno čista magija, hodajuća umjetnost i netko tko se uopće ne može ugurati u uobičajene televizijske kalupe. Pripremite se za totalno 'uljepšavanje duše'!'

'Obavezno gledamo'

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