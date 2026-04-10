Stanković najavio novog gosta u Nedjeljom u 2: 'Odličan izbor!'

Aleksandar Stanković najavio je na društvenim mrežama novog gosta u ovotjednoj emisiji 'Nedjeljom u 2', svećenika Željka Lovrića. On je župnik zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića Ljubljanica-Voltino, koji je nedavno postao viralan pjesmom 'Ispovijed s asfalta'. Najavljen je kao gost ulomkom iz njegove knjige 'Planina suza Bogova'.

- Sustav ne voli one koji odudaraju. Sustav voli poslušne, ukalupljene, one koji ne talasaju. Kad sam završio svoj put do oltara, kad sam napokon, unatoč svim bjegovima i sumnjama, obukao tu haljinu do kraja, osjetio sam hladnu ruku birokracije. Moj tadašnji biskup me odbacio. Nije u meni vidio onog savršenog, šablonskog svećenika s plakata. Vidio je čovjeka s previše ožiljaka. Jedan drugi nadbiskup to je ipak vidio drukčije. Primio me kada su mi druga vrata bila zatvorena - dio je iz objave.

Zatim je objavljen još jedan dio iz iste knjige na društvenim mrežama ove emisije: "Crkva ne smije biti muzej savršenih kipova; ona mora biti živo tijelo koje osjeća bol, koje krvari i koje ima hrabrosti reći: Ovo ne valja. Moramo bolje.” U trećoj je objavi i njegova pjesma 'Inventura'.

Sudeći prema komentarima gledatelja, i ovoga puta su oduševljeni izborom gosta. 'Odličan izbor', 'Napokon netko tko razumije', 'Jedan od boljih svećenika', samo su neki od komentara.

U najavi same emisije na HRT-u stoji kako će Željko Lovrić 'govoriti o pomaganju nemoćnima, o tome zašto je organizirao psihološko savjetovalište u svojoj crkvi te o tome zašto se plašimo i bježimo od različitih ljudi, a ne volimo ih kao braću kako je propovijedao Isus'.