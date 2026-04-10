Komentari 6
GLEDATELJI JEDVA ČEKAJU

Stanković najavio novog gosta u Nedjeljom u 2: 'Odličan izbor!'

Stanković najavio novog gosta u Nedjeljom u 2: 'Odličan izbor!'
Novi gost emisije Nedjeljom u 2 govorit će o pomaganju nemoćnima, o tome zašto je organizirao psihološko savjetovalište u svojoj crkvi, a mnogi gledatelji su i ovoga puta oduševljeni

Admiral

Aleksandar Stanković najavio je na društvenim mrežama novog gosta u ovotjednoj emisiji 'Nedjeljom u 2', svećenika Željka Lovrića. On je župnik zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića Ljubljanica-Voltino, koji je nedavno postao viralan pjesmom 'Ispovijed s asfalta'. Najavljen je kao gost ulomkom iz njegove knjige 'Planina suza Bogova'. 

SPAVA SAMO DVA DO TRI SATA Sviličić: Mnogi ljudi misle da im 'čitam misli', a znam i kako da imamo Nobelovce za 20 godina
Sviličić: Mnogi ljudi misle da im 'čitam misli', a znam i kako da imamo Nobelovce za 20 godina

- Sustav ne voli one koji odudaraju. Sustav voli poslušne, ukalupljene, one koji ne talasaju. Kad sam završio svoj put do oltara, kad sam napokon, unatoč svim bjegovima i sumnjama, obukao tu haljinu do kraja, osjetio sam hladnu ruku birokracije. Moj tadašnji biskup me odbacio. Nije u meni vidio onog savršenog, šablonskog svećenika s plakata. Vidio je čovjeka s previše ožiljaka. Jedan drugi nadbiskup to je ipak vidio drukčije. Primio me kada su mi druga vrata bila zatvorena - dio je iz objave. 

Zatim je objavljen još jedan dio iz iste knjige na društvenim mrežama ove emisije:  "Crkva ne smije biti muzej savršenih kipova; ona mora biti živo tijelo koje osjeća bol, koje krvari i koje ima hrabrosti reći: Ovo ne valja. Moramo bolje.” U trećoj je objavi i njegova pjesma 'Inventura'. 

Sudeći prema komentarima gledatelja, i ovoga puta su oduševljeni izborom gosta.  'Odličan izbor', 'Napokon netko tko razumije', 'Jedan od boljih svećenika', samo su neki od komentara. 

MNOGI GA HVALE Pljušte komplimenti na izgled gosta Nu2. Uredništvo: 'Isprike, nemoćni smo u ovoj borbi...'
Pljušte komplimenti na izgled gosta Nu2. Uredništvo: 'Isprike, nemoćni smo u ovoj borbi...'

U najavi same emisije na HRT-u stoji kako će Željko Lovrić 'govoriti o pomaganju nemoćnima, o tome zašto je organizirao psihološko savjetovalište u svojoj crkvi te o tome zašto se plašimo i bježimo od različitih ljudi, a ne volimo ih kao braću kako je propovijedao Isus'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 6
Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu
GOTOVA 5. SEZONA

Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu

U petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' je Petar odabrao Anastasiju, a Karlo je za svoju pobjednicu odabrao Kaju. Prošle sezone se ljubav nije nastavila nakon što je show došao kraju, a ove?
FOTO One su pobijedile u showu 'Gospodin Savršeni'! Često vole pozirati u izazovnim izdanjima
DOBILE SU RUŽE

FOTO One su pobijedile u showu 'Gospodin Savršeni'! Često vole pozirati u izazovnim izdanjima

Iza nas je još jedna uzbudljiva i dramatična sezona 'Gospodina Savršenog'. Srce Karla osvojila je Kaja, dok je Petar posljednju ružu dao Anastasiji
FOTO Ovo su prošlogodišnje pobjednice 'Savršenog': Ovako sada izgledaju Maida i Vanja
USUSRET NOVOM FINALU

FOTO Ovo su prošlogodišnje pobjednice 'Savršenog': Ovako sada izgledaju Maida i Vanja

Došlo je vrijeme za veliko finale nove sezone 'Gospodina Savršenog', a dok čekamo posljednje ruže i proglašenje pobjednica, prisjetimo se dama koje su u prošloj sezoni ukrale srca tadašnjih 'Savršenih' Miloša Mićovića i Šime Eleza.

