Starletu napali da laže o ozljedi pete pa pokazala jezive ožiljke

Katie je ljetos slomila pete na oba stopala. Imala je operaciju koja je trajala šest sati, a liječnici smatraju kako neće moći ispravno hodati sve do 2021. godine

<p>Britanska starleta<strong> Katie Price</strong> (42) na društvenim je mrežama podijelila nekoliko fotografija snimljenih nakon što je prije nekoliko mjeseci slomila obje noge. Sa svojih je 2.3 milijuna pratitelja na Instagramu podijelila fotografije nakon što su je opružili da laže o ozljedama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kći Katie Price</strong></p><p>- Ovo je za sve one koji su rekli da nisam slomila noge i da nisam imala operaciju. Pogrešno ste me optužili. Ponovno ste nagađali da sam sve izmislila. Sada ćete vidjeti da nisam lagala. Zahvalna sam kirurzima koji su mi omogućili da ponovno hodam. Bez njih bi to bilo nemoguće - napisala je starleta.</p><p>Starleta je tako objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala šavove na petama i nekoliko fotografija sa snimanja stopala. </p><p>Podsjetimo, Katie je slomila zglobove tijekom posjete parku 'Land of Legends'. Skočila je sa zida te slomila pete na oba stopala. Imala je operaciju koja je trajala šest sati, a liječnici smatraju kako neće moći ispravno hodati sve do 2021. godine.</p><p>Katie je svojedobno rekla kako nije očekivala ovakvu dijagnozu.</p><p>- Hvala svim mojim prijateljima, obitelji i obožavateljima koji me podržavaju na bilo koji način. Prijatelji me pokušavaju oraspoložiti nakon ovih loših vijesti. S vama mogu proći kroz sve ovo - napisala je Price na Instagramu.</p><p>No nije se obeshrabrila pa je nastavila s planovima za budućnost. Ubrzo se vratila snimanjima, no izuzetno je pažljiva. Osim toga, s partnerom <strong>Carlom Woodsom</strong> (31) planira dobiti dijete, a možda uskoro i svadbu. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>