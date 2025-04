Članica iz LELEK-a otkrila jednu zanimljivost: Kad smo bili na Dori, glasala sam za ove ljude...

Korina Rogić, članica etno skupine LELEK koja je oduševila brojne gledatelje Dore, podijelila je na svom Instagramu zanimljivu činjenicu. U društvu ostalih članica grupe i Natali Radovčić, koja se također natjecala na Dori s pjesmom 'Dom si srcu mom', plesala je na pjesmu 'Daj, daj' grupe Ogenj.

Foto: Instagram

- Fun fact: Kad je LELEK bio na Dori, zapravo sam glasala za Ogenj - napisala je na Instagramu.

Ogenj je na Dori završio na drugom mjestu sa 120 bodova, a bili su prvi po bodovima publike (78). Pobjedu je odnio Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison cake'.

Podsjetimo, grupa LELEK predstavila se s pjesmom 'The Soul of My Soul', a brojne su oduševili hrvatskom verzijom pjesme koju su djelomice ubacili u finalni nastup. Nakon Dore, objavili su i hrvatsku verziju pjesme koja se zove 'Zašto mi otimaš dom'.