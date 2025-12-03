Obavijesti

Stela Rade ide na Doru: Sjećate li se pjesme s kojom se prijavila na Doru 2024.? Nije prošla tada

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot

HRT je objavio popis izvođača koji će nastupati na Dori iduće godine, a među njima je i Stela Rade koja se na ovo natjecanje prijavila i 2024., no tada nije prošla...

Stela Rade je jedna od 24 izvođača koji će iduće godine nastupiti na Dori i pokušati izboriti odlazak na Eurosong u Austriju. HRT je u srijedu objavio cijelokupni popis, a Stela je podijelila njihovu objavu na društvenim mrežama i napisala: 'A idemoooo'. Ova popularna glazbenica se i 2024. godine prijavila za Doru, no nije prošla. Tada je pobijedio Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' te u švedskom Malmou došao do visokog drugog mjesta. 

Stela će na Dori nastupiti s pjesmom 'Nema te', a 2024. se prijavila s pjesmom 'Balkan Pop'. Pjesmu je objavila nakon što je Dora završila, a mnogi su smatrali kako je zaslužila sudjelovati na natjecanju. 

- Jako mi je drago da su većinom pozitivne. To mi je ujedno dalo i motivaciju za daljnji rad i znak da moram ostati svoja i raditi točno ono što osjećam - rekla nam je Stela tada. 

Osim lijepih vjesti da je prošla na Doru, u srijedu je odjeknula i vijest da će nastupiti na Adventu u Svetom Ivanu Zelini 27. prosinca, nakon što joj je prošle godine tamo nastup otkazan neposredno prije izlaska na pozornicu. 

Foto: Privatni album/

Inicijativu za povratak Stele Rade osobno je pokrenula gradonačelnica Eva Jendriš Škrljak, koja je glazbenicu kontaktirala i pozvala još prije stupanja na dužnost, smatrajući važnim da se nepravda ispravi bez odgode.

