HRT je objavio popis izvođača koji će nastupati na Dori iduće godine, a među njima je i Stela Rade koja se na ovo natjecanje prijavila i 2024., no tada nije prošla...
Stela Rade ide na Doru: Sjećate li se pjesme s kojom se prijavila na Doru 2024.? Nije prošla tada
Stela Rade je jedna od 24 izvođača koji će iduće godine nastupiti na Dori i pokušati izboriti odlazak na Eurosong u Austriju. HRT je u srijedu objavio cijelokupni popis, a Stela je podijelila njihovu objavu na društvenim mrežama i napisala: 'A idemoooo'. Ova popularna glazbenica se i 2024. godine prijavila za Doru, no nije prošla. Tada je pobijedio Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' te u švedskom Malmou došao do visokog drugog mjesta.
Stela će na Dori nastupiti s pjesmom 'Nema te', a 2024. se prijavila s pjesmom 'Balkan Pop'. Pjesmu je objavila nakon što je Dora završila, a mnogi su smatrali kako je zaslužila sudjelovati na natjecanju.
- Jako mi je drago da su većinom pozitivne. To mi je ujedno dalo i motivaciju za daljnji rad i znak da moram ostati svoja i raditi točno ono što osjećam - rekla nam je Stela tada.
Osim lijepih vjesti da je prošla na Doru, u srijedu je odjeknula i vijest da će nastupiti na Adventu u Svetom Ivanu Zelini 27. prosinca, nakon što joj je prošle godine tamo nastup otkazan neposredno prije izlaska na pozornicu.
Inicijativu za povratak Stele Rade osobno je pokrenula gradonačelnica Eva Jendriš Škrljak, koja je glazbenicu kontaktirala i pozvala još prije stupanja na dužnost, smatrajući važnim da se nepravda ispravi bez odgode.
