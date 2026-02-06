Stela Rade na Doru ide s 'Nema te': Pjevam o ljubavi, a plesom na šipki jačam psihu i tijelo

Mlada pjevačica, kantautorica i multiinstrumentalistica Stela Rade (27) ove godine će se natjecati na Dori, prestižnom hrvatskom izboru za Eurosong. Za Doru se prijavila i 2024. godine, no tad nije ušla među odabrane natjecatelje. To je, međutim, nije obeshrabrilo - objavila je pjesmu s kojom se prijavila, pod nazivom ‘’Balkan Pop’’, a društvene mreže ubrzo su eksplodirale.

Foto: Privatni album

Sad joj se želja ipak ispunila - Stela ulazi u utrku za Eurosong 2026., a njezin nastup već sad izaziva veliko zanimanje publike.

Povratak na ovu pozornicu potakla je pjesma “Nema te”, koju je na prvo slušanje jednostavno osjetila svojom.

- Na prvo slušanje rekla sam: ‘Ljudi, ja hoću ovu pjesmu predstaviti na Dori’. Od tog trenutka ponovno zamišljam sebe na toj pozornici - otkriva Stela.

Autori pjesme, Anja Grabovac i Jan Jakovljev, uspjeli su prenijeti emociju koju Stela rijetko osjeća kod pjesama koje nije sama pisala.

Foto: Privatni albu

- Nikad nisam osjetila jaču emociju slušajući pjesmu koju je netko drugi napisao. ‘Nema te’ je čista emocija i traži takvu interpretaciju. Govori o ljubavi koja nikad ne prolazi - objašnjava.

O prolasku na ovogodišnjoj Dori, Stela kaže da je bila sretna što je žiri prepoznao potencijal pjesme. Za svoj nastup očekuje emocionalnu izvedbu i dobru vokalnu kontrolu, a cilj joj je da publika u potpunosti osjeti pjesmu.

- Odlazak na Eurosong značio bi mi priliku da učinim Hrvatsku ponosnom - ističe Stela.

Foto: Privatni album

Ističe se ne samo po autentičnom stilu - ružičasta kosa, custom made harmonika s ružičastim tipkama i smjele modne kombinacije - nego i po svestranosti u glazbi. Svira harmoniku, klarinet, saksofon, gitaru, bas gitaru i klavir, a najnoviji instrument koji uči je frula, ručni rad koji je dobila na poklon.

- Samouka sam i ne mogu reći da sam virtuoz, naučila sam koliko mi treba - priznaje Stela.

Uz sviranje, završila je i United Pop akademiju za glazbenu produkciju, gdje je stekla tri diplome: Music Assistant, Electronic Music Producer i Music Producer. Iako je prvotno počela sa školovanjem u Medicinskoj školi, kasnije se prebacila u Opću gimnaziju. Da nije odabrala glazbu, kaže, studirala bi kineziologiju. Podsjetimo, Stela je široj javnosti postala poznata kroz "Supertalent" 2023., gdje je nastupila s majkom Lidijom, a potom i kroz "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je u prvoj epizodi oduševila publiku i samu Josipu Lisac. Ranije je sudjelovala i u srpskom showu "Zvezde Granda", a intenzivno nastupa po Hrvatskoj, regiji i Sjevernoj Americi.

Foto: Nova Tv

Njezina energija, autentičnost i moćan vokal brzo su osvojili publiku. EP album "Briga me" i viralni hit "Balkan Pop" dokaz su da Stela uspješno spaja tradiciju i suvremeni zvuk. Osim glazbe, njeguje i ljubav prema adrenalinskim sportovima te plesu na šipki. Trening pole dancea pronašla je kao zamjenu za gimnastiku, sport kojim se bavila u osnovnoj školi. Discipline zahtijevaju snagu cijelog tijela i uma, a Stela u njima pronalazi i psihičku snagu.

- Ples na šipki treniram samo za sebe. To nije javni nastup, već način da ojačam tijelo i psihu. Uživam u svakom novom elementu koji savladam - kaže Stela.

Foto: Privatni album

Iako je prije tri godine doživjela tešku prometnu nesreću koja je zahtijevala dugotrajnu rehabilitaciju, ponovno je stala na noge i nastavlja s treninzima, balansirajući između glazbe i sporta.

- Cijela situacija naučila me da moram biti dobro u glavi i da će sve ostalo biti u redu. Naučila sam se strpljenju i zahvalnosti te da sreću možemo pronaći u svakodnevnim, jednostavnim stvarima - dodaje Stela.

Sredinom siječnja iznenadila je pratitelje objavom iz Opće bolnice Karlovac. Iako su pripreme za glazbeni spektakl privremeno zaustavljene zbog zdravstvenih razloga, s obožavateljima je podijelila optimistične vijesti i iskoristila priliku za neočekivanu životnu ispovijest.

Foto: Privatni album

- Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama. Ovim postom htjela sam vas podsjetiti da pratite svoj poziv. Svijet je puno ljepše mjesto kad ljudi rade ono što vole. Ja sam odustala od medicine i danas sam najsretnija jer se bavim glazbom. Posao medicinara pripada onima koji su za to stvoreni - napisala je tad Stela.

Za nadolazeću Doru 2026. priprema emocionalan nastup i želi da publika doživi pjesmu "Nema te" u njezinoj punoj dubini. Njezina strategija je jednostavna: fokus na vokalu, emociji i autentičnosti.

Foto: Privatni album

- Očekujem emotivan nastup i želim da ljudi istinski osjete emociju u trenutku kad gledaju moj nastup. Osim toga, očekujem od sebe dobru vokalnu izvedbu - priznaje Stela.

I dok balansira između glazbe i sporta, muzika ostaje njezin glavni prioritet.

- Muzika mi oduzima 90 posto vremena, ali to je moj prioritet. Radi što voliš jer život je kratak, ali nemoj naškoditi drugima - zaključuje Stela Rade, nova nada hrvatske glazbene scene.