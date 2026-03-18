Stela Rade: Prije nastupa imala sam najgori napadaj panike

Nije sve kako izgleda. Ovo je nastup prije kojeg sam imala najgori napadaj panike u životu. Mislila sam da neću moći nastupiti, a onda sam vidjela pun trg ljudi koji su došli slušati malu Stelu iz Jaske koja samo želi pjevati i svirati, napisala je Stela Rade na društvenim mrežama.

Glazbenica, koju smo ove godine gledali na Dori, a publici je poznata i kao pobjednica showa 'Tvoje lice zvuči poznato', otkrila je kako joj je upravo taj nastup u Valpovu postao jedan od najposebnijih u karijeri.

- Na kraju je to bio najbolji nastup i energija koju sam doživjela, kao i podsjetnik da se trud i rad malo po malo isplate. Nek se zauvijek isplaćuju u ovom obliku i ja ću znati da idem ispravnim putem - poručila je.

Zahvalila je publici u Valpovu na podršci te najavila i nove korake u karijeri.

- Sutra objavljujem svoj idući korak na ovom ludom glazbenom putu i drago mi je da ćete moći biti dio njega. Odkad znam za sebe, radim stvari koje netko doživljava kao najveći rizik i nelogičnost. Za mene je pak život igra i to se nikada neće promijeniti. Zabavno je - dodala je Stela.

Inače, s pjesmom 'Nema te' završila je na trećem mjestu ovogodišnje Dore, odmah nakon pobjednica, grupe Lelek, i drugoplasiranog benda Cold Snap. Imala je ukupno 93 boda, od čega je 47 bodova dobila od publike.