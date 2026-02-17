Stela Rade priznala: 'Nisam mogla vjerovati koliko me nastup na Dori na kraju koštao'

Pjevačica Stela Rade ove je godine s pjesmom 'Nema te' na Dori bila treća, osvojivši ukupno 93 boda. Iza nastupa stoji cijeli tim i mnogo sati uloženih u planiranje, a kako je izgledao osmišljavanje i priprema za scenu Stela je otkrila u vlogu na YouTubeu.

Stela je imala lebdeću harmonike koju su joj sa stropa spuštali profesionalni alpinisti, penjala se po stijeni od stiropora koja je koštala čak 3000 eura i koja nije mogla proći kroz vrata na HRT-u, a sve je, iako dobro isplanirano, do kraja bilo neizvjesno.

"Realizacija cijelog ovog nastupa bila je nešto najteže i najstresnije što sam doživjela", priznala je pjevačica na početku videa.

Najveći stres, kaže, bila je harmonika koja u jednom trenutku izgleda kao da lebdi. Za to su bila zaslužna dva profesionalna alpinista i žice toliko tanke da su ih danima tražili kako bi bile nevidljive na kamerama, a dovoljno čvrste da izdrže instrument.

"Danima su tražili najtanje i najprozirnije žice koje se neće vidjeti, a koje će ipak držati težinu harmonike. No, problem tog materijala bio je što bi se rastegnuo ako bih ja samo malo povukla harmoniku prema dolje. Svakom novom izvedbom harmonika bi došla na drugu visinu. A ovo smo ponovili barem 15 puta dok smo vježbali", objasnila je.

"Sve je moglo poći po zlu u bilo kojem trenutku", dodala je.

Glavni rekvizit u pjesmi bila je velika stijena po kojoj se Stela penjala. Ona je izrađena po narudžbi od stiropora, ali s premazom koji joj daje čvrstoću.

"Cijena ovog rekvizita, ne biste vjerovali, je 3000 eura. Stvarno se nadam da ću je moći prodati nekoj televiziji", rekla je.

"Generalno, cijeli nastup je bio jako skup i nisam mogla vjerovati koliko me nastup na Dori na kraju koštao. Ali uopće ne žalim", istaknula je.

Foto: Renato Branđolica/HRT

No, osim što je bila skupa, stijena je bila i logistička noćna mora. Za transport je trebala vučna služba, a prvi pokušaj probe praktički je propao. "Shvatili smo da stijena ne ide kroz vrata. Do prve službene probe na HRT-u nisam ni znala kako se penjati po tome u sklopu koreografije", prisjetila se.

"Vjerujte mi da nema pobjede i tog velikog cilja koji može zamijeniti sreću cijelog ovog procesa. Stvarno mi nije bilo toliko do pobjede", poručila je te dodala kako se iduće godine definitivno vraća na Doru.

"Ovo je za mene bilo prekrasno iskustvo", zaključila je.