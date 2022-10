Tom Odell ponovno je oduševio publiku u punoj Tvornici kulture

Britanski kantautor Tom Odell (31) po drugi je puta rasprodao Tvornicu kulture, ali i oduševio svoje obožavatelje u Zagrebu.

U subotu ga je puna dvorana velikog pogona Tvornice kulture dočekala s velikim uzbuđenjem. Odell je na pozornici odmah zauzeo svoje mjesto za klavirom i započeo je spektakl kombinacije klavirskih melodija i njegovog nevjerojatnog raspona glasa.

Na njegovu izvrsnu obradu pjesme 'True Colours' Cindy Lauper (69) cijela je dvorana pjevala u jedan glas.

Na isti način publika se pridružila i na njegove najveće hitove poput 'Grow Old With Me', 'If You Wanna Love Somebody', 'I know', 'Magnetized' i 'Can't Pretend'.

Na zadnju pjesmu prije bisa, 'Hold me', publika se ponovno euforično pridružila Tomu, a u jednom trenutku mu je iz publike doletio plišani medvjedić kojeg je Odell smjestio na klavir. Pred kraj pjesme se i sam popeo na klavir i zahvalio svima.

Ubrzo se vratio i odsvirao još jedan hit 'Concrete', ali i jednu pjesmu s novog albuma te podijelio s publikom nekoliko detalja o procesu stvaranja posljednjeg albuma 'Smiling All The Way Back Home'.

Za kraj je ostavio svoj prvi, ali i najveći hit 'Another Love', koji su mnogi nestrpljivo iščekivali. S razlogom je taj hit ostavio za kraj jer uzbuđenje koje je preplavilo veliki pogon je neopisivo.

S obzirom na oduševljenje zagrebačke publike, nema sumnje da ćemo ponovno gledati Tom Odella u Hrvatskoj.

