NEOČEKIVANI SUSRET

Steven Seagal oduševio Suzanu Mančić tijekom boravka u Srbiji

Piše Marinela Mesar,
Foto: Instagram

Holivudski glumac bio je na snimanju akcijskog triler 'Order of the Dragon' u Beogradu. Njegov susret s bivšom loto djevojkom izazvao je lavinu komentara i oduševljenje mnogih obožavatelja.

U Beogradu ovih dana vlada posebna uzbuđenost. Naime, glavni grad Srbije domaćin je snimanja novog akcijskog trilera 'Order of the Dragon', a među ekipom filma nalazi se i legendarni holivudski glumac Steven Seagal (73). Njegov dolazak privukao je veliku pozornost javnosti i ljubitelja filma, a jedan susret izazvao je posebne emocije kod popularne bivše loto-djevojke Suzane Mančić (86) s kojom se upoznao na jednom društvenom događaju, a Suzana je na svom Instagram profilu objavila i zajedničku fotografiju.

- Dobra večer, mogu li se fotografirati s vama? Hvala puno - napisala je Suzana u opisu ispod objave, a obožavatelji su ubrzo krenuli s pohvalama i duhovitim komentarima.

'Ooo Suzi, bravo', 'Prekrasno', 'Lijepa fotografija...Moj omiljeni glumac', 'Lijepo', 'Prelijepa slika dame i legende', pisali su joj.

Inače, Seagalova povezanost sa Srbijom nije samo filmskog karaktera. Poznat je po prijateljskim odnosima s Rusijom, čiji je državljanin, pa mnogi njegove prisutnosti u Beogradu vide i kao simbol kulturnih i političkih veza koje Srbija njeguje s Moskvom.

Foto: Instagram/Suzana Mančić

OSTALO

