Stigla autobiografija frontmena grupe System of a Down...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
2
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Frontmen grupe System of a Down, Serj Tankian, dobiva svoju autobiografiju na hrvatskom. Knjiga koja je postala bestseller mnogih stranih izdavačkih kuća dolazi u izdanju Rockmarka

'Rušimo sustav', autobiografija Serja Tankiana, frontmena grupe System of a Down koja je sa skoro 40 milijuna prodanih albuma postala jedna od najutjecajnijih svoje generacije, objavljena je u hrvatskom prijevodu, u izdanju Rockmarka.

U knjizi, koja je bestseller New York Timesa i The Sunday Timesa, pjevač, tekstopisac, glazbenik, aktivist i producent Serj Tankian iskreno i poetski promišlja o svemu što je o glazbi, umjetnosti, aktivizmu – i samome sebi naučio na svom iznimnom i nesvakidašnjem životnom putu.

Rodio se u Bejrutu, u armenskoj obitelji s kojom tijekom građanskog rata u Libanonu seli u Kaliforniju gdje upoznaje loše i dobre strane 'američkog sna', te zbog glazbe ostavlja obećavajuću karijeru u biznisu i pravu.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Od sredine devedesetih, kada su se pojavili na sceni, System of a Down uz odlično prodavane albume, Grammy nagradu i visoke pozicije na glazbenim ljestvicama osvaja i brojnu zajednicu obožavatelja diljem svijeta kojoj je svirao na turnejama obišavši pet kontinenata.

- Njihova je glazba oblikovala alt-rock i metal scenu na prijelazu tisućljeća, rušeći granice onoga o čemu rock zvijezde mogu govoriti, što mogu raditi i što mogu predstavljati - ističe izdavač.

Bend je osvojio prvo mjesto Billboardove ljestvice albuma, 11. rujna 2001. na dan terorističkih napada na SAD, no samo dva dana kasnije njihova hit pjesma 'Chop Suey!' s tog albuma dobila je zabranu emitiranja zbog 'neprimjerenih' riječi.

Foto: Youtube/Screenshoot

Knjiga podsjeća na niz anegdota iz njegova života: od bijega pred bocama bijesnih Slayerovih fanova nakon otkazivanja koncerta, preko suradnje s Tomom Morellom u promoviranju društvene pravde među metal publikom, do rasprava s LAPD-om usred fanovskih nereda i redefiniranja zvuka uz producenta Ricka Rubina.

Na više od 270 stranica i bogatim izborom fotografija iz privatnog foto-albuma, paralelno s glazbenim avanturama, s bendom i solo, otkriva njegova razmišljanja o društveno političkim temama, osobito o armenskom genocidu, kapitalizmu i društvenim nejednakostima.

- Nikad nisam htio biti tip koji govori ono što treba kako bi se svi osjećali bolje. To ne znači da pokušavam naživcirati ljude, ali moj životni poziv oduvijek je bio reći istinu u teškim trenucima na način na koji će je ljudi čuti. To je bila poanta System Of A Downa. Odnosno, barem je za mene bila - rekao je Serj Tankian.

