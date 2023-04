Stigla nam je knjiga o Harryju: Tukao se s bratom, drogirao se i otkrio tajne kraljevske obitelji

Hrvati su konačno dočekali šokantne memoare princa Harryja (38) koji je u knjizi, koja se našim policama prodaje za 24,90 eura, 'pisao' o svojim prvim seksualnim iskustvima, fatalnim svađama s obitelji, fizičkom obračunu s bratom te razmiricama sa suprugom Meghan (41).

U Hrvatskoj je službena prodaja memoara 'Rezerva' započela 1.travnja, a prednarudžbe su započele 15. ožujka kada se knjiga mogla kupiti po promotivnoj cijeni od 19,90 eura. Upravo tada zabilježen je rekordan broj prodaje, tvrde izdavači.

Knjiga je od 1. travnja dostupna u 14 knjižara diljem Lijepe naše, a prodaje se po cijeni od 24,90 eura. Na prijevodu i uređivanju memoara radila su tri prevoditelja Ana Knežević, Goran Glamuzina i Tatjana Radmilo te tri urednika.

- Prodaja prinčevog memoara ide odlično - hvale se iz V.B.Z.-a.

Memoari su prodani u više od tri milijuna primjeraka diljem svijeta, a u njima je princ progovorio o svojem odrastanju pa je tako pričao o periodu u kojem se drogirao, ali i o svađi s Markle kada ga je ona skoro ostavila. Zbog priznanja o drogiranju, Harry bi čak mogao ostati i bez američke vize.

- Priznanje korištenja droga obično je razlog za neprihvaćanje zahtjeva za vizu. To znači da bi prinčeva viza trebala biti odbijena ili ukinuta jer je priznao korištenje kokaina, gljiva i ostalih droga - rekao je Naema Rahmani, američki savezni tužitelj.

Harry je u svom memoaru progovorio i o svojem djetinjstvu te odrastanju na kraljevskom dvoru, a u svemu tome je bio iskren.

- Prvi put princ Harry pripovijeda nam svoju priču, kao kroničar vlastita putovanja, brutalno i hrabro iskren. ‘Rezerva’ je prekretnica, puna važnih uvida, otkrića, samoispitivanja i teško stečene mudrosti o vječnoj premoći ljubavi nad tugom - rekli su iz zagrebačke knjižare V.B.Z.-a.

Princ se nedavno, zajedno s još nekoliko javnih osoba pojavio na sudu, a radi se o tužbi protiv britanskog izdavača izdavača Daily Maila, Associated Newspapers zbog navodnog prisluškivanja telefona i kršenja privatnosti.

Britanska javnost zaslužuje znati puni razmjer ovog zataškavanja i osjećam da je moja dužnost to razotkriti - rekao je Harry.

Associated Newspapers, izdavač Daily Maila, The Mail on Sunday i Mail Onlinea, rekao je da 'u potpunosti i nedvosmisleno' poriče optužbe te su tražili da se slučaj odbaci.

Princa i Meghan osim suđenja s Daily Mailom čeka još nekoliko suđenja protiv tabloida koje su pokrenuli u posljednjih nekoliko godina. U svibnju će na suđenje i njegova tužba protiv Mirror Group Newspapers (MGN), izdavača Daily Mirrora, zbog optužbi za hakiranje telefona između 1996. i 2011.Također je tužio News Group Newspapers (NGN), izdavača novina The Times, The Sunday Times i The Sun (kao i sada nepostojeći News of the World) zbog navodnog hakiranja telefona. Sun je uvijek negirao hakiranje telefona u novinama, a izdavač nije priznao nikakvo nezakonito ponašanje, prenosi Večernji list.

Upravo zbog te medijske eksponiranosti, Harry i Meghan odlučili su se povući iz kraljevske obitelji, a sada se nagađa hoće li se uopće pojaviti na krunidbi kralja Charlesa koja će se održati 6. svibnja.

Kako prenosi The Sun, njihov bi dolazak engleska javnost mogla loše prihvatit.

