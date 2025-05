Stigle prve fotografije bebe Pig: Evo kako izgleda malena Evie...

Obitelj Pig, omiljena animirana obitelj iz britanske serije 'Peppa Pig', doživjela je povijesni trenutak: nakon više od dvadeset godina, dobili su novu članicu, malenu Evie. Ova velika promjena izazvala je oduševljenje među obožavateljima diljem svijeta i najavila novo poglavlje u popularnoj seriji.

Foto: Profimedia

Evie Pig je najmlađa kći Mame Pig i Tate Pig, te mlađa sestra Peppe i Georgea. Rođena je danas, 20. svibnja u 5:34 ujutro u poznatoj londonskoj bolnici St Mary's, na odjelu Lindo Wing, gdje su rođeni i članovi britanske kraljevske obitelji, uključujući djecu princeze Kate Middleton.

Roditelji priznaju da im nije bilo lako pronaći savršeno ime.

- Bio je to prilično težak proces pronaći savršeno ime, moram vam reći - rekla je Mama Pig za People pa dodala: 'Neko vrijeme se činilo da ćemo je zauvijek zvati 'Beba'. Oink! Ali, Evie savršeno pristaje. To je bilo ime moje praujne, a oči naše malene su se jednostavno zasjale kad smo mu prvi put predložili, kao da je već znala da joj je to ime'.

Dolazak Evie izazvao je veliko uzbuđenje u cijeloj obitelji. Mama Pig i Tata Pig izrazili su sreću i zahvalnost što je beba zdrava, a Peppa i George s veseljem su dočekali svoju malu sestru. Prema riječima Mame Pig, Peppa i George su od prvog trenutka pokazali nježnost i pažnju prema Evie, a obitelj se sada raduje novim zajedničkim trenucima i avanturama.

Foto: Profimedia

- Već je prava pustolovina! Znatiželjna je i razigrana poput Peppe, a duhovita i vesela kao George - rekla je ponosna majka.

- Već su pravi mali trio! Baš kao i Peppa, Evie obožava glazbu. Što god sviralo, ona će se njihati i smijuljiti - dodala je Mama Pig.

Njezin dolazak najavljen je još u veljači, kada je Mama Pig u emisiji 'Good Morning Britain' otkrila da je trudna sa svojim trećim prasetom. Ova priča omogućit će malim gledateljima da se poistovjete s osjećajima i izazovima dolaska novog člana u obitelj, a producenti najavljuju da će kroz Evie prikazati uspone i padove koje donosi dolazak bebe.

Evie će svoju prvu pojavu na malim ekranima imati na jesen ove godine, dok će filmski debi doživjeti 30. svibnja u posebnom kino izdanju 'Peppa Meets The Baby'.