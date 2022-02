Zbog trenutnih ograničenja nastalih uslijed pandemije, Stingov koncert u zagrebačkoj Areni koji se trebao održati 21. ožujka odgođen je za jesen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sting je trebao nastupiti u Zagrebu u sklopu hvaljene turneje My Songs, na kojoj izvodi svoje omiljene pjesme iz dugogodišnje karijere ovjenčane sa 17 nagrada Grammy, s grupom The Police i kao solo izvođač.

Novi datum koncerta bit će objavljen uskoro, a sve ulaznice kupljene do sada vrijedit će i za novi koncert, najavili su organizatori.

Povrat novaca, za sve one neće biti u mogućnosti biti na koncertu u jesen, bit će moguć do 30 dana nakon objave novog datuma.

Njegov koncert, ocijenjen kao "majstorska izvedba od početka do kraja", podsjeća posjetitelje na najveće hitove, "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" i "Demolition Man" i čini jedan nezaboravan događaj”. Na setlisti su i “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle”.

Stinga na turneji prati električni, rock ansambl koji uključuje Dominica Millera na gitari, Josha Freesea na bubnjevima, Rufusa Millera na gitari, Kevona Webstera na klavijaturama, Shanea Sagera na harmonici te Melissu Musique i Genea Noblea kao prateće vokale.

Specijalni gost i predgrupa Stingu bit će njegov sin, glazbenik Joe Sumner.

Krajem prošle godine Sting je objavio hvaljeni album "The Bridge" koji, napominje se, predstavlja različite faze i stilove iz njegove karijere bez premca i crpi inspiraciju iz žanrova kao što su rock n' roll, jazz, klasična glazbu i folk.

Napisan i snimljen u godini globalne pandemije, ova nova zbirka pjesama otkriva Stingova razmišljanja o osobnom gubitku, razdvojenosti, lockdownu i izvanrednim društvenim i političkim previranjima, dodaje se.

Osim zagrebačkog koncerta, odgođeni su svi europski koncerti koji su se trebali održati od 7. od 21. ožujka.