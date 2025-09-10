Stipe Božić nakon moždanog udara: Za brda je još rano, ali...

Dobro sam, hvala na pitanju, sve je dobro prošlo, bez posljedica. Šetam, hodam, tako se rekreiram, za brda je još rano, ali tko zna..., kaže za 24sata Stipe Božić, 74-godišnji poznati alpinist i putopisac, dokumentarist, dugogodišnji voditelj HGSS-a u Splitu, koji je prije točno dva mjeseca doživio moždani udar. Nasreću, on nije oštetio vitalne funkcije niti ostavio posljedice, nakon prva, kritična 24 sata od udara, znalo se da će Božić biti dobro.

I jest, zadržan je u bolnici pet dana te otpušten kući. Par dana kasnije doma mu je stigla i filmska nagrada.

- Tako je, dobio sam ovogodišnju Nagradu 50 godina, koju dodjeljuje filmski festival Cinehill za pola stoljeća predanog stvaranja dokumentarnih filmova. Vrlo mi je drago što sam je dobio - kaže Božić.

Splitski alpinist i političar Stipe Božić | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Festival je bio u srpnju u Fužinama, gdje je bila i svjetska premijera Božićeva novog filma "Alpski ratnici". Cinehill nagradu dodjeljuje u suradnji s Društvom hrvatskih filmskih autora i producenata, a njome odaje počast filmašima koji su cijeli život iza ili ispred kamere. Stipe Božić predano snima od 1975., kad je prvi put zabilježio svoje alpinističke pothvate. Do danas je režirao više od 120 dokumentarnih filmova u okviru nekoliko televizijskih serija, sudjelovao je i na mnogim međunarodnim filmskim festivalima.

- Kako sam tek bio izašao iz bolnice, par dana kasnije nagrada mi je stigla kući, donijeli su mi je u Split - kaže nam Božić i dodaje kako je ta nagrada veliko priznanje i čast, ponosan je što je njezin dobitnik.

Na pitanje vraća li se u formu i kako, odgovara da sve ide "pomalo", dan po dan.

- Za sada samo lagana rekreacija, šetnja, ništa posebno, a onda ćemo vidjeti... - dodaje naš poznati alpinist, čovjek koji je, kao drugi u svijetu, dvaput osvojio Mount Everest različitim smjerovima, 1979. i 1989., upisavši se u povijest svjetskog alpinizma.

Uspeo se i na najviše vrhove svih sedam kontinenata, stavio "recku" i na taj veliki planinarski pothvat "Seven Summits". U Domovinskom je ratu kao dragovoljac sudjelovao u mnogobrojnim akcijama, između ostalog bio je jedan od tridesetak članova Protudiverzantskog voda Kijevo, koji su činili Kijevljani i Splićani, a zadatak im je bio izviđački ulaziti duboko iza neprijateljskih linija. Nakon rata sudjelovao je u mnogim akcijama spašavanja HGSS-a.

Split: Hrvatski alpinist i putopisac Stipe Božić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ovih je dana objavio i novu knjigu.

- Jesam, riječ je o knjizi 'Tri drame na Everestu', koja opisuje tri ekspedicije na najviši vrh svijeta te tragedije koje su ih obilježile, knjigu je objavio VBZ - kaže Božić.

Jedan je od rijetkih alpinista koji su se na Everest popeli s tri različita grebena - zapadnog, južnog i sjevernog. Sve to opisuje u knjizi, kao i stradanja suputnika u tim usponima, njih desetero. Čak ih je osmero stradalo tijekom treće ekspedicije, 1996., kad je Everest pogodila snažna oluja. Božić je u toj ekspediciji sudjelovao kao snimatelj dokumentarist.

Njegov najnoviji film, “Alpski ratnici”, premijerno prikazan na Cinehillu u srpnju, priča o svim velikim alpinističkim pothvatima, središnji je lik filma, uz Božića, legendarni slovenski alpinist Viki Grošelj. Božić je autentične dokumentarne kadrove s najviših vrhova svijeta snimao 50 godina.

Splitski alpinist i političar Stipe Božić | Foto: Milan Sabic/PIXSELL