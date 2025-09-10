Obavijesti

Show

Komentari 4
ALPINIST I PUTOPISAC ZA 24SATA

Stipe Božić nakon moždanog udara: Za brda je još rano, ali...

Piše Bojana Mrvoš Pavić,
Čitanje članka: 2 min
Stipe Božić nakon moždanog udara: Za brda je još rano, ali...
4
Split: Hrvatski alpinist i putopisac Stipe Božić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Dva mjeseca nakon što ga je bolest smjestila u bolnicu, Stipe nam govori o planovima

Dobro sam, hvala na pitanju, sve je dobro prošlo, bez posljedica. Šetam, hodam, tako se rekreiram, za brda je još rano, ali tko zna..., kaže za 24sata Stipe Božić, 74-godišnji poznati alpinist i putopisac, dokumentarist, dugogodišnji voditelj HGSS-a u Splitu, koji je prije točno dva mjeseca doživio moždani udar. Nasreću, on nije oštetio vitalne funkcije niti ostavio posljedice, nakon prva, kritična 24 sata od udara, znalo se da će Božić biti dobro.

PRIČA S VRHOVA SVIJETA FOTO Zoran Milanović bio je na premijeri filma 'Alpski ratnici' Stipe Božića u Fužinama...
FOTO Zoran Milanović bio je na premijeri filma 'Alpski ratnici' Stipe Božića u Fužinama...

I jest, zadržan je u bolnici pet dana te otpušten kući. Par dana kasnije doma mu je stigla i filmska nagrada.

- Tako je, dobio sam ovogodišnju Nagradu 50 godina, koju dodjeljuje filmski festival Cinehill za pola stoljeća predanog stvaranja dokumentarnih filmova. Vrlo mi je drago što sam je dobio - kaže Božić.

Splitski alpinist i političar Stipe Božić
Splitski alpinist i političar Stipe Božić | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Festival je bio u srpnju u Fužinama, gdje je bila i svjetska premijera Božićeva novog filma "Alpski ratnici". Cinehill nagradu dodjeljuje u suradnji s Društvom hrvatskih filmskih autora i producenata, a njome odaje počast filmašima koji su cijeli život iza ili ispred kamere. Stipe Božić predano snima od 1975., kad je prvi put zabilježio svoje alpinističke pothvate. Do danas je režirao više od 120 dokumentarnih filmova u okviru nekoliko televizijskih serija, sudjelovao je i na mnogim međunarodnim filmskim festivalima.

- Kako sam tek bio izašao iz bolnice, par dana kasnije nagrada mi je stigla kući, donijeli su mi je u Split - kaže nam Božić i dodaje kako je ta nagrada veliko priznanje i čast, ponosan je što je njezin dobitnik.

LEGENDARNI ALPINIST Stipe Božić imao moždani udar
Stipe Božić imao moždani udar

Na pitanje vraća li se u formu i kako, odgovara da sve ide "pomalo", dan po dan.

- Za sada samo lagana rekreacija, šetnja, ništa posebno, a onda ćemo vidjeti... - dodaje naš poznati alpinist, čovjek koji je, kao drugi u svijetu, dvaput osvojio Mount Everest različitim smjerovima, 1979. i 1989., upisavši se u povijest svjetskog alpinizma.

Uspeo se i na najviše vrhove svih sedam kontinenata, stavio "recku" i na taj veliki planinarski pothvat "Seven Summits". U Domovinskom je ratu kao dragovoljac sudjelovao u mnogobrojnim akcijama, između ostalog bio je jedan od tridesetak članova Protudiverzantskog voda Kijevo, koji su činili Kijevljani i Splićani, a zadatak im je bio izviđački ulaziti duboko iza neprijateljskih linija. Nakon rata sudjelovao je u mnogim akcijama spašavanja HGSS-a.

Split: Hrvatski alpinist i putopisac Stipe Božić
Split: Hrvatski alpinist i putopisac Stipe Božić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ovih je dana objavio i novu knjigu.

- Jesam, riječ je o knjizi 'Tri drame na Everestu', koja opisuje tri ekspedicije na najviši vrh svijeta te tragedije koje su ih obilježile, knjigu je objavio VBZ - kaže Božić.

NAGRADA FILMSKOG FESTIVALA Cinehill: Stipe Božić dobitnik ovogodišnje Nagrade 50 godina
Cinehill: Stipe Božić dobitnik ovogodišnje Nagrade 50 godina

Jedan je od rijetkih alpinista koji su se na Everest popeli s tri različita grebena - zapadnog, južnog i sjevernog. Sve to opisuje u knjizi, kao i stradanja suputnika u tim usponima, njih desetero. Čak ih je osmero stradalo tijekom treće ekspedicije, 1996., kad je Everest pogodila snažna oluja. Božić je u toj ekspediciji sudjelovao kao snimatelj dokumentarist.

Njegov najnoviji film, “Alpski ratnici”, premijerno prikazan na Cinehillu u srpnju, priča o svim velikim alpinističkim pothvatima, središnji je lik filma, uz Božića, legendarni slovenski alpinist Viki Grošelj. Božić je autentične dokumentarne kadrove s najviših vrhova svijeta snimao 50 godina. 

Splitski alpinist i političar Stipe Božić
Splitski alpinist i političar Stipe Božić | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi
I DALJE TRENIRA

Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi

Željka je u 'Život na vagi' ušla sa 147 kilograma, a danas je 80 kilograma lakša. Najveća motivacija su joj djeca, redovito trenira u teretani, a i dalje je u kontaktu sa Šteficom, Zuzanom i Tomom iz šeste sezone
FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...
Tuga u srcu Zagreba

FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...

Lisinski je u srijedu bio drukčiji. Dvorana u kojoj je Gabi Novak desetljećima pjevala ovoga se puta ispunila tišinom i zahvalnošću. Umjesto koncerta, okupljeni su došli reći hvala za pjesme koje su obilježile generacije i za toplinu kojom ih je darivala. Na pozornici na kojoj smo je navikli gledati, stajali su prijatelji i kolege. Govorili su o njezinoj skromnosti, o snazi njezina glasa i jednostavnosti koja ju je činila posebnom. Velike riječi nisu bile potrebne, osjećaj u dvorani govorio je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025