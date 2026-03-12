Stipe povukao drastičan potez u Survivoru: Barbara još želi biti tu, a meni je stalo do nje...

Dan u Survivoru obilježila je borba na zahtjevnom morskom poligonu, ali i teške odluke koje čekaju poraženo pleme. U izazovu koji je tražio snagu, ravnotežu i timski rad natjecatelji su morali surađivati. Četvero ih je pomoću dva stošca pomagalo jednom članu da prijeđe postavljene platforme na putu do cilja. Rezultatom 5:3 pobjedu je odnijelo zeleno pleme, osiguravši si sigurnost na vijeću, ali i nagradu: po dva čokoladna muffina i ledenu kavu za svakoga.

Foto: NOVA TV

Prije samog izazova, zeleni su se osvrnuli na prethodno glasanje u kojem su Maja i Dunja poslane u eliminacijsku borbu. Njegoš je objasnio razloge takve odluke:

Foto: NOVA TV

- Maju smo izglasali jer najmanje doprinosi na poligonima. Drugi su kandidati pokazali veću vatru u očima i veću odlučnost da tu ostanu. Maja djeluje kao da je ovdje jer joj je to neka avantura, ali i da joj neće biti žao ako joj ta avantura završi.

U međuvremenu, Miloš zbog ozljede nije mogao sudjelovati u izazovu.

Foto: NOVA TV

- Ne bih mogao doprinijeti plemenu - rekao je, jer mu je lice još više nateklo.

Nakon poraza, žuto pleme suočilo se s odlukom o nominacijama. Roko ima osobni imunitet i mogućnost da sam odredi jednog od kandidata.

Foto: NOVA TV

- Najlakša opcija bi mi bila nominirati Stipu koji se ponudio da njega nominiram radije nego osobu koja mu je draga. Ali neću se voditi najlakšom opcijom - rekao je Roko.

Naime, Stipe je donio neočekivanu odluku.

Foto: NOVA TV

- Barbara tu želi biti još neko vrijeme, a meni je izuzetno stalo do nje - objasnio je Stipe.

Foto: NOVA TV

- Je li to normalno da ja idem žrtvovati sebe da spasim Barbaru? Nije. Ali to je odluka koju sam donio, kad sam shvatio da je situacija takva da bi se nju moglo izglasati - poručio je Stipe, a kakav će rasplet dobiti ove napete nominacije, doznat ćemo uskoro.