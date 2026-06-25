Stipe Sladoljev samo za Cafe 'postao' legendarni Mr. Wolf iz kultnog filma 'Pakleni šund'

Novi voditelj 'Dnevnika' Nove TV poznato je lice s televizijskih ekrana - Stipe Sladoljev, kojeg smo još donedavno gledali u sportskim minutama. Nakon više od dva desetljeća provedenih u sportskom novinarstvu, napravio je veliki zaokret u karijeri te sjeo za stol jedne od najgledanijih informativnih emisija.

Zagreb: Stipe Sladoljev, voditelj Dnevnika Nove TV | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za naslovnicu Cafea poželio je na jedan dan postati Mr. Wolf iz kultnog filma 'Pakleni šund'. Pogledali smo hvaljenu britansku seriju 'Legende'. Riječ je o još jednom vrhunskom ostvarenju koje vrijedi pogledati. Na razgovor smo 'priveli' i Domenicu.

Foto: Press

U intervjuu nam je splitska pjevačica ispričala o 15 godina dugoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem, novoj pjesmi 'Muško klasično', dugogodišnjim prijateljstvima te ljetu u kojem će kombinirati odmor i koncerte, a u vremeplovu smo se prisjetili 'Psiha', veličanstvenog djela Alfreda Hitchcocka.

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