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Stipe Sladoljev samo za Cafe 'postao' legendarni Mr. Wolf iz kultnog filma 'Pakleni šund'
Novi voditelj 'Dnevnika' Nove TV poznato je lice s televizijskih ekrana - Stipe Sladoljev, kojeg smo još donedavno gledali u sportskim minutama. Nakon više od dva desetljeća provedenih u sportskom novinarstvu, napravio je veliki zaokret u karijeri te sjeo za stol jedne od najgledanijih informativnih emisija.
Za naslovnicu Cafea poželio je na jedan dan postati Mr. Wolf iz kultnog filma 'Pakleni šund'. Pogledali smo hvaljenu britansku seriju 'Legende'. Riječ je o još jednom vrhunskom ostvarenju koje vrijedi pogledati. Na razgovor smo 'priveli' i Domenicu.
U intervjuu nam je splitska pjevačica ispričala o 15 godina dugoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem, novoj pjesmi 'Muško klasično', dugogodišnjim prijateljstvima te ljetu u kojem će kombinirati odmor i koncerte, a u vremeplovu smo se prisjetili 'Psiha', veličanstvenog djela Alfreda Hitchcocka.
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