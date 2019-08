Naša nevista Ryan Marie: Moj Stipe je poput Rockyja Balboe!

Borba Stipe Miočića (36) i Daniela Cormiera bit će šlag na torti UFC-ova eventa 241 koji se održava ovu nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u gradu Anaheimu u Kaliforniji.

Amerikanac hrvatskih korijena prošle je godine sa suprugom Ryan Marie dobio djevojčicu Meelah Claire.

- Pokazala si nam smisao života. Ne možemo dočekati da provedemo naše 'zauvijek' obožavajući tebe - rekao je tada Stipe.

Sa suprugom Ryan Marie vjenčao se prije dvije godine. Ona dolazi iz Ohia. Školovana je medicinska sestra, ali kako sama kaže, odrasla je u frizerskom salonu i cijeli život je okružena tom industrijom.

Kao medicinska sestra sa suprugom može imati prisan odnos zbog zajedničke prirode njihova zanimanja. Kako je jednom ispričala, oba zanimanja su zahtjevna i užurbana, ali uvijek pronađu vrijeme utjehe zajedno. Kaže da svog supruga nikad ne želi tretirati kao medicinska sestra.

- Ne daj Bože da bih morala s njim ići u bolnicu kao bolničarka i njegova supruga.

Ryan i Stipe upoznali su se 2013. kada ih je njezin brat, koji je vatrogasac, upoznao na stanici gdje su obojica tada radila. Nakon što su se tada upoznali, vrlo brzo su počeli izlaziti.

- On je tako normalan. Ne shvaća da bi ljudi mogli biti u strahu kada razgovara s njima. Zato se ljudi prema njemu tako odnose i puno ga vole. Mislim da on stanovnicima Clevelanda znači sve. On je njihov Rocky Balboa. On se razlikuje od ostalih sportaša - rekla je tada Ryan Marie.

- On je čovjek koji je dobar sa svima i koji ne radi ništa osim što graciozno pokazuje svoj talent. Sjajan je primjer heroja, obiteljskog čovjeka, uzor je djeci i svima ostalima s kojima se susreće - dodala je.

Sa Stipom je veže strast prema kuhaju, putovanjima i veliki su obožavatelji životinja.

Prije nego što su se vjenčali u vezi su bili četiri godine a onda su se odlučili na svadbu koja je brojala 450 uzvanika u Clevelandu. Mlada je nosila vjenčanicu Vere Wang, a uzela je i zadarsko prezime svog muža - Miočić. Medeni mjesec proveli su u Meksiku.

Ryan je najvatrenija navijačica i podrška Stipi Miočiću, a prati ga na svim borbama.