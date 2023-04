Stiže im drugo: Trudna supruga našeg nogometaša pozirala u donjem rublju i pokazala trbuh

Adriana Ćaleta-Car (31), supruga nogometaša Duje Ćalete-Cara (26), pozirala je u donjem rublju te pokazala poveći trudnički trbuh.

Lijepa dubrovačka pravnica trenutno nosi njihovo drugo dijete, a pored fotografija je kratko poručila: 'Leptirići'.

Adriana je na sebi imala i otkopčane traperice, a crno-bijele fotografije oduševile su njene brojne pratitelje na Instagramu koji su joj poručili kako je prekrasna.

Jedna od najpoznatijih žena domaćih nogometaša je sretne vijesti otkrila u ožujku, no još uvijek nije poznato kada treba roditi niti kojeg je spola beba. U ljeto 2021. godine bračni par je dobio sinčića Maura i to dva mjeseca nakon što su otkrili da su se zaručili. Kraljem ljeta 2021. par se vjenčao kod matičara, no veliko slavlje u Dubrovniku je pričekalo kraj pandemije koronavirusa.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Marko Lukunić/PIXSELL/Josip Bistrovic/CROPIX

U ljeto 2022. godine par je imao i crkveno vjenčanje, a tada je Adriana uskočila u raskošnu vjenčanicu modne dizajnerice Matije Vuice koja je izazvala lavinu komentara.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

I dok su neki hvalili njenu unikatnost, drugi su je proglasili kičastom. Kako god bilo, čini se kako mladi bračni par trenutno proživljava najljepše trenutke.

