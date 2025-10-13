Stiže prinova! Dominik iz Života na vagi otkrio i ime koje će dati: 'Arkanđel zaštitnik, zašto ne?'

Dominik iz 'Života na vagi' ima pravi razlog za veselje. Naime, u popularnom showu pohvalio se da sa suprugom očekuje peto dijete, no ovoga puta ipak se ne radi o blizancima. Inače, supruga mu je bila već dva puta u drugom stanju, a do sada sveukupno imaju četvero djece.

Foto: RTL

- Osjećam se sretno i blagoslovljeno. Veliki je to pritisak u situaciji u kojoj se nalazim, izoliran od obitelji, bez komunikacije s njima i u izrazito zahtjevnim uvjetima. Mentalno i fizički. Ali uvijek ponavljam i nikad neću prestati. Sve zasluge za svoj uspjeh priznavati svojoj supruzi koja, siguran sam, doma sve dobro vodi, upravlja i podnosi. Vjerujem da je uz pomoć naših mnogobrojnih prijatelja i obitelji sve puno lakše, ali veselim se danima kada ću doći doma i samim time svojoj obitelji biti na usluzi - prokomentirao je Dominik za Net.hr.

Također, poznato je i koje će ime dati novoj prinovi, jer bez obzira na spol donijeli su odluku.

- Pregled još nije dao jasnu sliku spola djeteta, ali veselimo se bez obzira na spol. Znamo čak i imena - ako bude dječak, zvat će se Emanuel, a ako bude djevojčica Mihaela. Tada bismo imali tri djevojčice koje će biti unutar godine dana razlike. Pa, kada već imamo Gabrijelu i Rafaelu, zašto ne dobiti još jednog Arkanđela zaštitnika - istaknuo je Dominik.

Budući da će obitelj sada brojati sedmero članova, spomenuo je i na koji način su se on i supruga raspodijelili oko kućanskih poslova.

- Kod nas nema neke točno određene podjele. S obzirom na to da je supruga doma, ona preuzima većinu toga na sebe pa je i samim tim veći teret na njoj. Ja joj u svemu maksimalno pomažem s obzirom na to da sam više vremena na poslu. Ali najbolji alat za rješavanje svih problema koji se nađu po putu je slušanje svog bračnog partnera, međusobno poštovanje, puno ljubavi i iskren razgovor. Kad to postoji, sve poteškoće se lako rješavaju - zaključio je Dominik.

Podsjetimo, Dominik dolazi iz Dugog sela, a radi kao fizioterapeut, dok se u 'Život na vagi' prijavio jer želi ponovno pratiti životni tempo svoje djece.

Foto: RTL/