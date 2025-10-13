Obavijesti

Show

Komentari 0
PETO DIJETE JE NA PUTU

Stiže prinova! Dominik iz Života na vagi otkrio i ime koje će dati: 'Arkanđel zaštitnik, zašto ne?'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Stiže prinova! Dominik iz Života na vagi otkrio i ime koje će dati: 'Arkanđel zaštitnik, zašto ne?'
5
Foto: RTL

Inače, iz prijašnje dvije trudnoće Dominik i supruga već imaju četvero djece, a oba puta radilo se o blizancima. Podsjetimo, Dominik se u 'Život na vagi' prijavio upravo zbog djece kako bi mogao pratiti njihov tempo

Dominik iz 'Života na vagi' ima pravi razlog za veselje. Naime, u popularnom showu pohvalio se da sa suprugom očekuje peto dijete, no ovoga puta ipak se ne radi o blizancima. Inače, supruga mu je bila već dva puta u drugom stanju, a do sada sveukupno imaju četvero djece. 

Foto: RTL

- Osjećam se sretno i blagoslovljeno. Veliki je to pritisak u situaciji u kojoj se nalazim, izoliran od obitelji, bez komunikacije s njima i u izrazito zahtjevnim uvjetima. Mentalno i fizički. Ali uvijek ponavljam i nikad neću prestati. Sve zasluge za svoj uspjeh priznavati svojoj supruzi koja, siguran sam, doma sve dobro vodi, upravlja i podnosi. Vjerujem da je uz pomoć naših mnogobrojnih prijatelja i obitelji sve puno lakše, ali veselim se danima kada ću doći doma i samim time svojoj obitelji biti na usluzi - prokomentirao je Dominik za Net.hr

ULOG JE SVE VEĆI Šok u Životu na vagi! Antonija Blaće će izgovoriti rečenicu koju nitko od kandidata ne želi čuti...
Šok u Životu na vagi! Antonija Blaće će izgovoriti rečenicu koju nitko od kandidata ne želi čuti...

Također, poznato je i koje će ime dati novoj prinovi, jer bez obzira na spol donijeli su odluku.

- Pregled još nije dao jasnu sliku spola djeteta, ali veselimo se bez obzira na spol. Znamo čak i imena - ako bude dječak, zvat će se Emanuel, a ako bude djevojčica Mihaela. Tada bismo imali tri djevojčice koje će biti unutar godine dana razlike. Pa, kada već imamo Gabrijelu i Rafaelu, zašto ne dobiti još jednog Arkanđela zaštitnika - istaknuo je Dominik. 

NEKI GUBE ŽIVCE Drama zbog hrane u Životu na vagi: 'Reci mi u facu ili šuti!'
Drama zbog hrane u Životu na vagi: 'Reci mi u facu ili šuti!'

Budući da će obitelj sada brojati sedmero članova, spomenuo je i na koji način su se on i supruga raspodijelili oko kućanskih poslova.

- Kod nas nema neke točno određene podjele. S obzirom na to da je supruga doma, ona preuzima većinu toga na sebe pa je i samim tim veći teret na njoj. Ja joj u svemu maksimalno pomažem s obzirom na to da sam više vremena na poslu. Ali najbolji alat za rješavanje svih problema koji se nađu po putu je slušanje svog bračnog partnera, međusobno poštovanje, puno ljubavi i iskren razgovor. Kad to postoji, sve poteškoće se lako rješavaju - zaključio je Dominik. 

JESTE LI GLEDALI? Drama u kući 'Života na vagi': 'Ako ste mislili da će ovo ostati tajna, stvarno ste se prevarili'
Drama u kući 'Života na vagi': 'Ako ste mislili da će ovo ostati tajna, stvarno ste se prevarili'

Podsjetimo, Dominik dolazi iz Dugog sela, a radi kao fizioterapeut, dok se u 'Život na vagi' prijavio jer želi ponovno pratiti životni tempo svoje djece.

Foto: RTL/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025