Drama u kući 'Života na vagi': 'Ako ste mislili da će ovo ostati tajna, stvarno ste se prevarili'

Foto: RTL

Poluprazna boca vina, sumnje, šutnja i optužbe. Edo i Mirna sazvali su krizni sastanak nakon što je u kampu otkriven alkohol

U kući 'Života na vagi' disciplina je zakon, a pravila se ne krše. Ili bi barem tako trebalo biti. No treneri Mirna i Edo tijekom večernjeg obilaska naišli su na polupraznu bocu vina. I to ne bilo gdje, nego u kampu gdje kandidati treniraju i pokušavaju promijeniti svoje živote.

- Ovo je tema koju treba adresirati što prije dok ne izmakne kontroli - rekla je je Mirna.

- Ako ste mislili da će ovo ostati u tajnosti, e pa prevarili ste se - nastavila je Mirna dok su kandidati u tišini gledali prema podu.

Foto: RTL

Edo je podigao bocu vina i bez okolišanja upitao: 'Ova boca je poluprazna, i pronađena je u kampu 'Života na vagi'. Ima li netko potrebu objasniti ovu bocu?'

Tišina. Nitko se nije javio. Treneri nisu skrivali razočaranje, ali ono što je uslijedilo još je više podiglo tenzije.

- Očekivala sam da će se javiti krivac. Još ne znam tko je bio začetnik tog partija, ali ako mislite da nas možete prevariti, nećete - rekla je Mirna.

- Znam tko je, ali neću reći - rekla je Katarina.

Dominik je bio direktan.

- To što nitko nije imao komentar pokazuje da neki ljudi nemaju hrabrosti priznati. Grade svoj ego i karakter na lažima - poručio je.

A Ivan? Nije mogao prešutjeti.

- Gledam prema Zvonimiru, prema Ani, prema Neni... baš su bili ludi na bazenu, plesali su, pjevali su cajkuše - rekao je u kameru.

Foto: RTL

Javila se i Marija: 'Zvone, Ana i Nena su pili'.

Ana je, međutim, sve demantirala: 'Ja pila vino? Alkohol se uvijek može testirati, pa da se vidi tko je pio.'

Zvonimir se nije povukao: 'Ja sam se veselio s vinom i punu odgovornost preuzimam. Iskreno? Vrijedilo je. Opustio sam se, zabavio i bilo mi je okej'.

Njegova iskrenost nije naišla na odobravanje. Katarina je bez zadrške rekla: 'Ta osoba koja je preuzela odgovornost je glupa po meni.'

Foto: RTL

Trenerica Mirna upozorila je da je konzumacija alkohola u potpunoj suprotnosti s ciljevima showa: 'Alkohol je toksičan. Ima kalorije, šteti regeneraciji i direktno poništava učinak treninga. Nema mu mjesta ovdje.'

